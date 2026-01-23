Precio de los boletos para BTS en CDMX; qué sección conviene más

Elegir bien la zona es clave para disfrutar al máximo el concierto de BTS en CDMX, especialmente considerando que el escenario será de formato 360

BTS regresará a México con una nueva gira mundial que ha generado expectativa entre sus seguidores tras meses de teorías y rumores.

Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook volverán a presentarse en la Ciudad de México como parte del tour BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, uno de los espectáculos más esperados de 2026.

¿Cuánto cuestan los boletos para BTS 2026 en México?

Los precios de los boletos para BTS en México ya fueron definidos por la gira y se encuentran en los siguientes rangos, con cargos incluidos:

$1,767 MXN

$2,840 MXN

$4,476 MXN

$4,948 MXN

$8,010 MXN

$8,482 MXN

$8,953 MXN

$13,330 MXN

Además, se aplicará un cargo fijo de $50 pesos por procesamiento de orden. Los boletos VIP tendrán un precio máximo de $17,782 MXN. Los costos no tendrán variaciones durante la preventa ni en la venta general.

¿Cuáles son las mejores zonas del recinto donde estará BTS?

Elegir bien la zona es clave para disfrutar al máximo el concierto de BTS en CDMX, especialmente considerando que el escenario será de formato 360.

Sección Naranja: ofrece un equilibrio entre precio y visibilidad, ideal para quienes buscan una experiencia completa sin pagar los costos más altos.

Sección Verde: aunque en el mapa puede parecer lejana, el escenario 360 permite una vista favorable desde distintos ángulos.

Recomendación ARMY: evitar zonas generales si se busca apreciar detalles del show, ya que se trata de un recinto de gran capacidad.

¿Cómo funcionará la Preventa ARMY?

La Preventa ARMY permitirá el acceso anticipado a los boletos mediante un sistema de membresía oficial.

Código de acceso: se deberá utilizar el ID de membresía de Weverse para desbloquear los asientos disponibles.

Forma de pago: se aceptarán tarjetas de crédito o débito de cualquier banco nacional o internacional.

Límite: máximo cuatro boletos por membresía registrada.

Para mejorar la experiencia en la fila virtual, se recomienda contar con conexión Wi-Fi estable, navegador actualizado y el código de membresía listo para copiar y pegar.

¿Cuándo vendrá BTS a México?

La etapa latinoamericana del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ se realizará durante el segundo semestre de 2026. Para la Ciudad de México ya existen fechas reservadas, aunque aún se espera la confirmación oficial de los días exactos.

De acuerdo con la expectativa de venta, no se descarta que se abran fechas adicionales si los boletos se agotan rápidamente, escenario que ya ha ocurrido en visitas anteriores del grupo al país.

El regreso de BTS a México marca uno de los eventos musicales más relevantes de los próximos años, consolidando al país como una de las plazas clave para el grupo surcoreano en América Latina.