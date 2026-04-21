Revelan video en sin senos si hay paraiso; agresor sufre psicosis

La Fiscalía continúa con las investigaciones y el rodaje permanece suspendido, autoridades de Bogotá convocaron a un consejo de seguridad para analizar el caso

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El presunto responsable del ataque contra el equipo de producción de la serie 'Sin senos sí hay paraíso', ocurrido en una zona del centro de Bogotá, padecía un trastorno psicótico, informaron este lunes autoridades, luego de difundirse videos que muestran la secuencia del hecho en el que murieron tres personas, incluido el agresor.

De acuerdo con el comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, la principal línea de investigación apunta a una confusión de identidad.

"El agresor, que tenía antecedentes de esquizofrenia, habría confundido a las víctimas con personal de seguridad de un instituto cercano con el que tuvo un altercado el día anterior", explicó.

Ataque derivado de desorientación mental

La serie 'Sin senos sí hay paraíso', que cuenta con varias temporadas, está basada en la obra del escritor colombiano Gustavo Bolívar y aborda historias vinculadas al narcotráfico.

Las autoridades señalaron que el agresor, identificado como José Cubillos, no buscaba robar ni ingresar al set de grabación, sino que actuó bajo un estado de desorganización del pensamiento.

Según la reconstrucción realizada por la Policía a partir de cámaras de seguridad, la primera víctima se encontraba en una calle del barrio Los Laches cuando fue atacada por la espalda con un arma blanca, sufriendo una herida mortal en el cuello.

El hecho desató una reacción inmediata de quienes se encontraban en el sitio, lo que derivó en un enfrentamiento en el que murieron tanto el agresor como otro integrante del equipo de producción.

Legítima defensa y exigencia de seguridad

Tras lo ocurrido, cuatro personas vinculadas a la producción fueron detenidas; sin embargo, un juez ordenó su liberación al considerar que actuaron en legítima defensa ante la gravedad del ataque.

La Asociación Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA) manifestó su preocupación y aseguró que lo sucedido no debe considerarse un caso aislado, por lo que pidió reforzar los protocolos de seguridad en rodajes.

El gremio también impulsó en redes sociales la etiqueta "Silencio en el set", señalando que la reducción de costos en seguridad privada puede dejar vulnerables a actores y personal técnico en locaciones abiertas.

Mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones y el rodaje permanece suspendido, autoridades de Bogotá convocaron a un consejo de seguridad para analizar el caso, que ha generado gran conmoción en la ciudad.