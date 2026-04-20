Ataque deja a 3 personas sin vida de 'Sin senos sí hay paraíso'

El caso ya cuenta con detenidos pero continúa en investigación para establecer responsabilidades y esclarecer la secuencia completa de los hechos.

Un ataque con arma blanca durante el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’ dejó un saldo de tres personas sin vida en Bogotá, en un hecho que interrumpió las grabaciones de la cuarta temporada de la serie. El incidente ocurrió la tarde de este sábado en vía pública, en la localidad de Santa Fe.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre llegó al lugar donde se realizaba la filmación y agredió a uno de los integrantes del equipo sin mediar palabra. La situación derivó en una riña en la que otras personas intentaron intervenir, lo que provocó múltiples heridas y el fallecimiento de dos miembros de la producción, así como del agresor.

¿Cómo ocurrió el ataque durante el rodaje?

Las autoridades informaron que la agresión se registró alrededor de las 15:30 horas en el sector del Parque Nacional Oriental. El atacante utilizó un arma cortopunzante y generó una cadena de violencia cuando quienes estaban presentes intentaron defender a la primera víctima.

Además de los tres fallecidos, una persona resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica. En el lugar fueron detenidas cuatro personas que estarían relacionadas con los hechos, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Identifican a víctimas y reacciones del equipo

Con el paso de las horas, comenzaron a conocerse detalles sobre las víctimas. Una de ellas fue identificada como un joven que formaba parte del equipo de producción y que había participado en las grabaciones recientes.

Integrantes del elenco compartieron mensajes en memoria de sus compañeros. La actriz Carolina Gaitán publicó una despedida en redes sociales, mientras que otros miembros del proyecto expresaron condolencias a las familias afectadas.

Investigación en curso tras el ataque

Las autoridades de Bogotá desplegaron un operativo inmediato tras el incidente y trabajan en la recolección de testimonios y evidencia para determinar los móviles del ataque.

El caso continúa en investigación para establecer responsabilidades y esclarecer la secuencia completa de los hechos.