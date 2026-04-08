'Reina de la Ketamina' será sentenciada por caso Matthew Perry

La 'Reina de la Ketamina' es la principal acusada por la muerte de Matthew Perry enfrenta décadas de prisión en Los Ángeles

Jasveen Sangha, señalada como la principal responsable de la muerte del actor Matthew Perry, comparecerá este miércoles ante un tribunal en Los Ángeles para recibir su sentencia.

Sangha, de 42 años, enfrenta múltiples cargos relacionados con la distribución de ketamina, droga vinculada al fallecimiento del actor el 28 de octubre de 2023.

Cargos y posibles penas

La acusada podría enfrentar hasta 20 años de prisión por almacenar drogas, además de penas de hasta 10 años por cada cargo de distribución de ketamina y hasta 15 años adicionales por la distribución con resultado de muerte.

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Como parte de un acuerdo con las autoridades, Sangha se declaró culpable el pasado 18 de agosto de cinco cargos: tres por distribución de ketamina, uno por distribución con resultado de muerte o lesiones graves y otro por posesión y empaquetado de drogas en su vivienda.

La sentencia de Sangha será la segunda dentro del caso, tras la condena a 30 meses de prisión impuesta al médico Salvador Plasencia, quien admitió haber facilitado la sustancia al actor.

De acuerdo con las autoridades, Perry habría obtenido la ketamina de Sangha, mientras que Plasencia proporcionó la jeringa utilizada. Por su parte, su asistente personal, Kenneth Iwamasa, fue quien inyectó la droga el día de su muerte.

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Otros implicados en el caso incluyen a Mark Chavez y Erik Fleming, quienes, según fiscales federales, formaban parte de la red de distribución.

Aprovechamiento de una adicción

Las autoridades sostienen que los involucrados se aprovecharon de los problemas de adicción del actor para obtener beneficios económicos.

Perry, reconocido mundialmente por su papel de Chandler Bing en la serie Friends, había hablado abiertamente sobre su lucha contra las adicciones en su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (2022).

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La sentencia contra Sangha marcará un punto clave en el caso que ha conmocionado a la industria del entretenimiento y reavivado el debate sobre el acceso a sustancias controladas en Estados Unidos.