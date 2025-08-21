Jasveen Sangha se declara culpable por muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha, conocida como la 'Reina de la ketamina', se declara culpable por vender la droga que provocó la muerte de Matthew Perry en 2023

Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”, acordó declararse culpable de cinco cargos federales vinculados con la venta de la droga que causó la muerte de Matthew Perry en octubre de 2023. Con esto se convierte en la quinta y última acusada en resolver su situación legal con los fiscales, evitando un juicio previsto para septiembre.

Sangha, ciudadana estadounidense y británica de 42 años, enfrentará cargos por mantener un local relacionado con drogas, distribución de ketamina y distribución que resultó en muerte o lesiones graves, con una posible sentencia de hasta 45 años. Los fiscales anunciaron que solicitarán una pena menor al máximo, aunque el juez no está obligado a aceptarla.

La investigación determinó que Perry, quien usaba ketamina legalmente como tratamiento para la depresión, adquirió grandes cantidades de Sangha a través de intermediarios, incluyendo las dosis que provocaron su sobredosis fatal. Sangha también vendió drogas a otros clientes de alto perfil, según documentos judiciales, mostrando un estilo de vida lujoso y contactos con celebridades.

Anteriormente, otros cuatro acusados (incluido el Dr. Salvador Plasencia y los intermediarios Erik Fleming, Kenneth Iwamasa y Mark Chavez) se habían declarado culpables y cooperaron con la fiscalía, proporcionando detalles sobre la operación de Sangha y su rol en la muerte de Perry.

El allanamiento a la residencia de Sangha en North Hollywood, California, en marzo de 2024, permitió incautar grandes cantidades de ketamina y metanfetaminas, así como más de 5,000 dólares en efectivo, que ella no impugnará como parte del acuerdo. La próxima audiencia formalizará su declaración de culpabilidad y programará la sentencia.

Matthew Perry, de 54 años, conocido por su papel de Chandler Bing en Friends, luchó durante años contra la adicción a sustancias, y su muerte ha generado un seguimiento mediático intenso por la combinación de su fama y las circunstancias de la sobredosis.