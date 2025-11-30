Info 7 Logo
Raquel Escalante, conductora de TV Azteca murió a los 28 años

Por: María Fernanda Colunga

30 Noviembre 2025, 00:06

La trayectoria de Raquel abarcó desde los certámenes de belleza hasta la televisión; gracias a su carisma, espontaneidad y autenticidad logró formar su camino

Originaria de Santa Rosa, Guatemala, Raquel Escalante comenzó su camino público como modelo y aspirante a reina de belleza. Participó en certámenes como Miss City Tourism World (2017) y Miss Tourism World, y en 2021 alcanzó uno de sus mayores logros: fue coronada Miss Guatemala Intercontinental, título que le dio visibilidad nacional e internacional. 

Ese paso por la belleza le abrió las puertas a la televisión. Se integró al elenco del programa Qué Chilero Fin de Semana, de TV Azteca Guate, donde rápidamente se ganó el cariño del público gracias a su carisma, espontaneidad y presencia ante cámaras. 

Más allá de su papel frente al micrófono, Raquel cultivó una comunidad digital activa gracias a su autenticidad. Compartía su vida, sus sueños y, tras su diagnóstico, su lucha con el cáncer —generando empatía y apoyo de seguidores. 

¿De qué murió Raquel Escalante, conductora de TV Azteca?

A inicios de 2024, Raquel confesó públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de cérvix. A partir de ese momento comenzó una dura batalla que, además del tratamiento oncológico, implicó complicaciones de salud: daño renal, problemas gastrointestinales y afectaciones nerviosas, producto de los procedimientos médicos. 

Durante meses, su familia y cercanos apelaron a la solidaridad de sus seguidores. Se lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe para costear sus tratamientos, y Raquel se mostró con valentía, fe y esperanzas hasta el final. 

En enero de 2025, aunque intentaba mantener el ánimo, las secuelas del tratamiento y la enfermedad la llevaron a una situación crítica. Finalmente, el 28 de noviembre fue reportado su fallecimiento, dejando una profunda consternación en el medio televisivo y entre sus seguidores.

Así fue como Tv Azteca Guate despidió a la conductora

El mensaje de despedida de TV Azteca Guate la definió como más que una presentadora. “Una luz que iluminó cada espacio”, decían, remarcando su alegría, entrega y profesionalismo

Para miles de personas en Guatemala y más allá, Raquel representó valentía y autenticidad. Su lucha pública contra el cáncer visibilizó la enfermedad, y su historia —de sueños, esfuerzo y coraje— resonará más allá de su partida.

Su trayectoria como modelo, reina de belleza, conductora y persona de carisma dejó una huella imborrable. La televisión perdió una voz fresca, la industria una promesa cumplida, y cientos de seguidores una figura inspiradora.

Su decisión de compartir su batalla permitió generar conciencia sobre el cáncer de cérvix y la importancia de la detección temprana. Su legado va más allá del brillo en pantallas: será recordada por su humanidad, su luz y su valentía.

