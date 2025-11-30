Raquel Escalante, conductora de TV Azteca murió a los 28 años

La trayectoria de Raquel abarcó desde los certámenes de belleza hasta la televisión; gracias a su carisma, espontaneidad y autenticidad logró formar su camino

Originaria de Santa Rosa, Guatemala, Raquel Escalante comenzó su camino público como modelo y aspirante a reina de belleza. Participó en certámenes como Miss City Tourism World (2017) y Miss Tourism World, y en 2021 alcanzó uno de sus mayores logros: fue coronada Miss Guatemala Intercontinental, título que le dio visibilidad nacional e internacional.

Ese paso por la belleza le abrió las puertas a la televisión. Se integró al elenco del programa Qué Chilero Fin de Semana, de TV Azteca Guate, donde rápidamente se ganó el cariño del público gracias a su carisma, espontaneidad y presencia ante cámaras.

Más allá de su papel frente al micrófono, Raquel cultivó una comunidad digital activa gracias a su autenticidad. Compartía su vida, sus sueños y, tras su diagnóstico, su lucha con el cáncer —generando empatía y apoyo de seguidores.

La familia de TV Azteca Guate lamenta profundamente la partida de Raquel Escalante, quien no solo fue una talentosa presentadora, sino una luz que iluminó cada espacio que tocó con su alegría, profesionalismo y calidez humana.



Hoy despedimos a una compañera, amiga y a un ser… pic.twitter.com/Zr2vdAJymI — TV Azteca Guate (@AztecaGuate) November 29, 2025

¿De qué murió Raquel Escalante, conductora de TV Azteca?

A inicios de 2024, Raquel confesó públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de cérvix. A partir de ese momento comenzó una dura batalla que, además del tratamiento oncológico, implicó complicaciones de salud: daño renal, problemas gastrointestinales y afectaciones nerviosas, producto de los procedimientos médicos.

Durante meses, su familia y cercanos apelaron a la solidaridad de sus seguidores. Se lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe para costear sus tratamientos, y Raquel se mostró con valentía, fe y esperanzas hasta el final.

En enero de 2025, aunque intentaba mantener el ánimo, las secuelas del tratamiento y la enfermedad la llevaron a una situación crítica. Finalmente, el 28 de noviembre fue reportado su fallecimiento, dejando una profunda consternación en el medio televisivo y entre sus seguidores.

Así fue como Tv Azteca Guate despidió a la conductora

El mensaje de despedida de TV Azteca Guate la definió como más que una presentadora. “Una luz que iluminó cada espacio”, decían, remarcando su alegría, entrega y profesionalismo.

Para miles de personas en Guatemala y más allá, Raquel representó valentía y autenticidad. Su lucha pública contra el cáncer visibilizó la enfermedad, y su historia —de sueños, esfuerzo y coraje— resonará más allá de su partida.

Su trayectoria como modelo, reina de belleza, conductora y persona de carisma dejó una huella imborrable. La televisión perdió una voz fresca, la industria una promesa cumplida, y cientos de seguidores una figura inspiradora.

Su decisión de compartir su batalla permitió generar conciencia sobre el cáncer de cérvix y la importancia de la detección temprana. Su legado va más allá del brillo en pantallas: será recordada por su humanidad, su luz y su valentía.