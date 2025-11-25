¿Sabías que esta vacuna previene el cáncer de cuello de útero?

El metaanálisis ha demostrado la "evidencia sólida y consistente" de que estas vacunas previenen el cáncer de cuello de útero.

Un metaanálisis realizado por la Colaboración Cochrane ha confirmado que la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) previene el cáncer de cuello de útero y las alteraciones precancerosas, especialmente cuando se administra a jóvenes que aún no han tenido relaciones sexuales y no se han expuesto al virus.

El metaanálisis -un estudio estadístico que combina los resultados de múltiples estudios sobre un mismo tema- ha demostrado la "evidencia sólida y consistente" de que estas vacunas previenen el cáncer de cuello de útero, que son seguras y que solo causan efectos secundarios leves y transitorios, como el dolor de brazo.

El VPH es una familia de virus comunes, que incluye virus que causan verrugas en la piel y aunque la mayoría son inofensivos, algunos son "alto riesgo" y pueden causar cáncer de cuello del útero, de ano, de pene, de vulva, de vagina y de garganta, y otros pueden causar verrugas anogenitales.

El cáncer de cuello del útero es el cuarto cáncer más frecuente en las mujeres en todo el mundo y causa más de 300.000 muertes cada año, especialmente en países de ingresos medios y bajos, donde las vacunas podrían prevenir la mayoría de estos casos.

La primera revisión resume los resultados de 60 ensayos clínicos realizados con 157.414 personas. En ellos, las vacunas se mostraron efectivas para prevenir infecciones que pudieran provocar cáncer y otras enfermedades relacionadas con el VPH.

Dado que los cánceres causados por el VPH puede tardar muchos años en aparecer, la mayoría de los estudios no hicieron un seguimiento lo bastante largo como para medir los efectos directos sobre el cáncer.

Sin embargo, las vacunas redujeron las alteraciones precancerosas en el cuello uterino y otros tejidos en personas de entre 15 y 25 años, y la cantidad de personas que precisaron un tratamiento por alguna enfermedad relacionada con el virus, y rebajaron "significativamente" el riesgo de verrugas anogenitales.

Además, aunque los efectos secundarios leves fueron frecuentes, los graves fueron "poco frecuentes" y se dieron en tasas similares en los grupos que recibieron la vacuna y de control.

"Los ensayos clínicos no pueden darnos todavía una visión completa sobre el cáncer de cuello del útero, ya que los cánceres relacionados con el VPH pueden tardar muchos años en desarrollarse", afirmó Hanna Bergman, coautora principal.

"Dicho esto -subrayó- la evidencia de estos ensayos confirma que las vacunas del VPH son muy efectivas para prevenir las infecciones que producen cáncer, sin signos de problemas graves de seguridad".

La segunda revisión incluyó los resultados de 225 estudios con más de 132 millones de personas de varios países y mostró que la vacuna "claramente reduce el riesgo de desarrollar cáncer de cuello del útero y alteraciones precancerosas del cuello uterino".

Las niñas vacunadas antes de los 16 años o a esa edad tenían un 80% menos de probabilidades de desarrollar cáncer de cuello del útero que las no vacunadas.

La revisión también encontró reducciones "considerables" en las alteraciones precancerosas (conocidas como CIN2+ y CIN3+), y en las verrugas anogenitales, que también están causadas por la infección por VPH, que fueron mayores entre los vacunados antes de los 16 años.

La revisión tampoco halló evidencias que apoyasen las afirmaciones de que las vacunas del VPH aumenta el riesgo de eventos adversos graves, unos efectos secundarios "vinculados a la vacuna y a menudo puestos a debate en las redes sociales", apuntó el coautor principal Nicholas Henschke.

Conclusiones y recomendaciones globales

Los autores consideran que las dos revisiones de Cochrane proporcionan las pruebas más exhaustivas y actualizadas sobre la vacunación contra el VPH hasta la fecha respaldan la recomendación internacional de vacunar a niños y niñas, a ser posible antes de los 16 años para conseguir una mayor protección.

Además, la evidencia muestra que la vacuna del VPH es una medida de salud pública segura y muy efectiva, capaz de prevenir cánceres que afectan a cientos de miles de personas cada año.

El estudio apunta que la mayoría de los estudios de investigación se han llevado a cabo en países de ingresos altos, lo que significa que se necesitan más estudios en regiones de ingresos bajos y medios, donde el cáncer de cuello del útero es más frecuente y escasean los programas de cribado; es en estos países donde la vacunación contra el VPH tendrá un efecto aún más positivo.