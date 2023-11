¿Quiénes heredarán la fortuna de Matthew Perry?

La trágica muerte del icónico actor Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en la legendaria serie 'Friends', ha dejado a todos conmocionados y preguntándose sobre su legado financiero.

Perry, considerado uno de los comediantes más ricos de Estados Unidos, falleció el pasado sábado a los 54 años.

Además de las emotivas despedidas que inundan las redes sociales, surgen especulaciones sobre el destino de su impresionante fortuna, estimada en 120 millones de dólares en el momento de su fallecimiento, gracias a su destacada carrera como actor, productor ejecutivo y guionista en diversas series, incluyendo 'The West Wing', 'Studio 60 on the Sunset Strip', 'Mr. Sunshine', 'The Good Wife', 'Go On', 'Cougar Town' y 'Un impulsivo y loco amor', donde compartió pantalla con Salma Hayek.

El elenco principal de 'Friends', incluyendo a Perry, alcanzó la fama y la riqueza gracias al éxito abrumador de la serie. En su apogeo, cada miembro del elenco ganaba un millón de dólares por episodio, lo que sumó una gran cantidad de dinero durante las diez temporadas del programa. Perry, en particular, acumuló alrededor de 90 millones solo con su salario base en 'Friends', además de regalías continuas.

A pesar de su vasta fortuna, Perry nunca consideró el dinero como algo crucial en su vida. Utilizó gran parte de sus ingresos para financiar sus batallas contra la adicción, gastando casi nueve millones de dólares en su recuperación. El actor fue transparente sobre sus luchas, participando en tratamientos en Alcohólicos Anónimos, clínicas de rehabilitación y cirugías para superar sus problemas.

Con respecto a su herencia, Perry, que no tenía esposa ni hijos, deja atrás a sus padres Suzzanne Langdon y John Bennett Perry, y cinco hermanos como posibles herederos: Caitlin, Emily, Willy, Madeleine y Mia (esta última, hija de su padre con su segunda esposa, Debbie).

La incertidumbre sobre la distribución de la riqueza de Perry ha llevado a especulaciones sobre quiénes finalmente heredarán su vasta fortuna. El legado de este actor legendario continúa siendo objeto de interés para fans y expertos financieros por igual, mientras el mundo sigue recordando su talento y su lucha valiente contra las adversidades.

Surgen nuevos detalles del trágico incidente

TMZ ha publicado un nuevo informe que arroja luz sobre el trágico suceso. Según la fuente, cuando la policía llegó a la escena, el cuerpo de Perry no se encontraba completamente sumergido en el jacuzzi, lo que sugiere que había estado en el agua por un corto período de tiempo. A pesar de los esfuerzos de los agentes, ya era demasiado tarde para salvarlo, ya que se había declarado su fallecimiento en el lugar.

El día de su muerte, Perry se encontraba solo en su propiedad en Pacific Palisades, después de una partida de pickleball en el Rivera Country Club, un club privado cercano. Solicitó a su asistente que se ausentara brevemente y fue al regresar que la asistente lo encontró inconsciente, lo que llevó a la llamada al 911 alrededor de las 16:00 horas.

A pesar de la especulación sobre una posible recaída en sus adicciones, la policía ha desestimado esta teoría. Tras una inspección exhaustiva de su casa, no se encontraron drogas ilícitas, y los únicos medicamentos hallados eran recetados, destinados a tratar la depresión, ansiedad y a aliviar los síntomas de enfermedades respiratorias crónicas. Además, se descubrieron chicles de nicotina y parches para dejar de fumar, indicando que Perry también estaba comprometido con abandonar el tabaco.

El misterio que rodea la trágica muerte de Matthew Perry continúa, y las autoridades seguirán investigando para esclarecer los detalles detrás de este devastador accidente.

