Quentin Tarantino hará su última cinta; incluye a Brad Pitt

Recientemente, se informó que el director Quentin Tarantino ya estaría preparando la décima y última película 'The Movie Critic', en la que trabajaría de por tercera vez con el actor Brad Pitt.

Su colaboración más reciente fue en 'Once Upon a Time in Hollywood' (2019), donde Brad Pitt interpretó a Cliff Booth, papel que lo hizo merecedor del premio Óscar al mejor actor de reparto.

Antes de esto, en 'Inglourious Basterds' (2009), Pitt encarnó al teniente Aldo Raine, líder de un grupo de soldados judíos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.

'The Movie Critic' se basa en un guion escrito por Tarantino y se centra en un crítico de cine de los años setenta.

Aunque inicialmente se especuló que la trama estaría inspirada en la crítica de cine de The New Yorker, Pauline Kael, Tarantino aclaró que se basa en un hombre que escribía críticas para una revista para adultos.

La película se ambientará en California en 1977, y la idea proviene de la experiencia juvenil de Tarantino.

Este proyecto podría ser la décima y última película de Tarantino, quien ha expresado en el pasado su deseo de retirarse después de dirigir diez películas.

Su filmografía incluye éxitos como 'Reservoir Dogs', 'Pulp Fiction', 'Kill Bill', 'Death Proof' 'Inglourious Basterds', y 'Once Upon a Time in Hollywood', entre otros.

Tarantino, también ha expresado sus deseos por volver a trabajar con el actor Bruce Willis, quien anunció su retiro de la actuación debido a la demencia frontotemporal.

Se ha revelado que Tarantino tiene la intención de incluir un pequeño papel para Willis en 'The Movie Critic'.

Aunque aún no se ha hecho una propuesta formal, Tarantino busca rendirle un homenaje en caso de que la familia de Willis decida que su participación no es viable debido a su estado de salud.

La película podría sellar el legado de Bruce Willis en el mundo del cine y dentro del universo cinematográfico de Tarantino.

Comentarios