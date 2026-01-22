Preventa de boletos para BTS en México cambia de fecha

La preventa de boletos para conciertos de BTS en México tuvo un cambio de última hora. La modificación responde a ajustes en el calendario para México y Madrid

La preventa de boletos para los conciertos de BTS en México tuvo un cambio de última hora. De acuerdo con un comunicado oficial de Big Hit Music, difundido a través de Weverse, la modificación responde a ajustes en el calendario para México y Madrid.

Originalmente, la preventa exclusiva para fans con ARMY Membership estaba programada para el jueves 22 de enero de 2026, pero fue reprogramada, generando confusión entre los seguidores del grupo.

Nuevos horarios de la preventa ARMY

Todas las preventas para ARMY Membership se concentrarán ahora en un solo día: viernes 23 de enero de 2026, con horarios diferenciados según la fecha del concierto (hora del centro de México):

Conciertos del 7 y 9 de mayo:

De 9:00 a.m. a 9:59 p.m.

De 9:00 a.m. a 9:59 p.m. Concierto del 10 de mayo:

De 12:00 p.m. a 9:59 p.m.

Venta general no presenta cambios

La venta general de boletos se mantiene sin modificaciones.

Iniciará el sábado 24 de enero de 2026 a las 9:00 a.m., a través de Ticketmaster y sin necesidad de contar con ARMY Membership.

Fechas confirmadas en Ciudad de México

BTS se presentará en la Ciudad de México como parte del BTS World Tour ‘ARIRANG’, en las siguientes fechas:

7 de mayo de 2026

9 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026

ARMY Membership se agota por alta demanda

El furor por el regreso de BTS provocó que la ARMY Membership se agotara temporalmente el pasado 17 de enero en Weverse Shop, algo sin precedentes al tratarse de una membresía digital.

La plataforma pausó momentáneamente las ventas para validar registros y evitar altas masivas.

Días después, la membresía fue restablecida y actualmente vuelve a estar disponible por un costo aproximado de 19.67 dólares anuales.

Para participar en la preventa ARMY es necesario tener una ARMY Membership activa.

Aquí te enseñamos todo lo que debes saber para comprar boletos de BTS en México

Los precios de los boletos se darán a conocer el jueves 22 de enero a las 9:00 a.m., luego de solicitudes de transparencia por parte del ARMY y la intervención de Profeco.