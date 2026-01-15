Guía para comprar boletos de BTS en México: Preventa y Membresía

BTS regresará a México en mayo de 2026 con tres shows en CDMX. Conoce fechas, preventas para ARMY y todo lo que debes saber para intentar conseguir boletos

BTS volverá a hacer historia en México. La agrupación surcoreana anunció oficialmente su regreso al país como parte del BTS World Tour 2026, también conocido como su esperado comeback tour, con tres conciertos confirmados en la Ciudad de México.

Las presentaciones se llevarán a cabo los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, todas a las 8:00 de la noche (hora local).

La noticia ha desatado la euforia entre millones de fans que sueñan con ser parte de uno de los regresos más importantes en la historia del K-pop.

El comeback de BTS ya es una realidad

De acuerdo con un comunicado de Big Hit, el comeback oficial de BTS está programado para el 20 de marzo de 2026, marcando el inicio de una nueva era para Bangtan Sonyeondan.

Semanas después, el grupo arrancará su gira mundial, que incluirá varias fechas en Latinoamérica, entre ellas México.

Para ARMY, este anuncio representa no solo el regreso del grupo a los escenarios, sino también la oportunidad de volver a vivir la experiencia completa de un show de BTS tras años de espera.

Fechas confirmadas de BTS en México 2026

7 de mayo de 2026

9 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026

Las tres fechas se realizarán en la Ciudad de México, lo que incrementa las posibilidades de conseguir entrada, aunque la alta demanda es prácticamente un hecho.

ARMY Membership: qué es y por qué es clave

Para quienes buscan aumentar sus posibilidades de conseguir boletos, la ARMY Membership será fundamental, ya que dará acceso a preventas exclusivas.

Existen tres tipos de membresía:

Global Membership

Digital Membership

Golden Membership

La Golden Membership no puede comprarse directamente: solo se obtiene tras renovar varias veces la membresía Global y ser seleccionado como candidato.

¿Qué es Weverse y por qué importa?

Weverse es la plataforma oficial creada por HYBE para conectar a los artistas con sus fans. Ahí BTS comparte contenido exclusivo, transmisiones en vivo y comunicados importantes.

En el caso del tour 2026, Weverse será clave porque las preventas para fans estarán ligadas a una membresía activa registrada en esta plataforma.

Fechas de preventa y venta general

El proceso de compra se dividirá en dos etapas:

Preventa exclusiva para fans (ARMY Membership Presale):

Jueves 22 de enero de 2026 (en algunos casos también viernes 23)

A partir de las 9:00 a.m. (hora de México)

Solo para miembros con ARMY Membership activa y registro previo en Weverse.

Venta general:

Sábado 24 de enero de 2026

Desde las 9:00 a.m. (hora de México)

El límite habitual es de hasta cuatro boletos por persona, aunque esto puede variar según el anuncio oficial.

Registro previo: paso obligatorio

No basta con tener la membresía. Para acceder a la preventa debes registrarte previamente en Weverse.

Registro abierto: del 13 al 18 de enero de 2026, hasta las 5:00 p.m. (hora del centro de México)

Debes ingresar a la sección del tour de BTS y completar el formulario con tu número de membresía de 9 dígitos, que comienza con BA.

El correo de Weverse debe coincidir exactamente con el de tu cuenta en la plataforma de venta de boletos

Este registro no garantiza boleto, pero sí otorga prioridad frente a la venta general.

¿Cuánto costarán los boletos?

Hasta ahora, los precios para México no han sido confirmados oficialmente. Sin embargo, como referencia:

En Asia, los boletos han oscilado entre 198,000 y 264,000 KRW (aprox. $2,400 a $3,200 MXN)

En conciertos recientes en México de miembros de BTS, hubo rangos desde zonas generales hasta paquetes VIP con precios elevados

Se espera una amplia variedad de precios según la zona, incluyendo posibles experiencias VIP, soundcheck y mercancía exclusiva.

Cómo encontrar tu número de ARMY Membership

Si ya cuentas con membresía, sigue estos pasos:

Abre la app Weverse

Entra a BTS Weverse

Toca el ícono “Membership”

Selecciona “Ver detalles de la membresía”

Ubica tu número de 9 dígitos, que inicia con BA

Consejos finales para ARMY

Ten tu cuenta de compra verificada y con datos actualizados

Usa una conexión a internet estable

Sigue solo canales oficiales de BTS y Weverse para información de último momento

Si no logras boleto en preventa, intenta en venta general.

El regreso de BTS está cada vez más cerca y promete ser uno de los eventos musicales más importantes de 2026.

¡Éxito, ARMY!