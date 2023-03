'Pórtense bien'; Lalo Mora se presenta en Monterrey

Lalo Mora se presentó en un evento celebrado en un antro de Monterrey y no pudo evitar los cuestionamientos de la prensa tras su arresto en California

Por: Italia Herrera

Marzo 17, 2023, 14:22

Don Lalo Mora se presentó en el séptimo aniversario de la revista “La Internacional” en un antro de la ciudad de Monterrey, ayer por la noche.

La cita era a las 8:00 pm y el cantante arribó hasta las 12:13 am y tremendo zafarrancho que se armó con los medios de comunicación a su llegada junto a su hija, quien venía molesta y no permitió que su padre brindara algunos minutos a la prensa.

Previo a su arribo, el personal del cantante no sabía por donde ingresarlo al recinto. Por su parte, el personal de seguridad del lugar agredió a la prensa, para minutos después permitir el ingreso al evento.

El cantante recibió un reconocimiento, dio unos tragos de shot de la botella de tequila que le regalaron y confesó que estuvo a punto de morir.

“Muchachos con el gusto de volverlos a ver porque todos ustedes han de saber que estuve a punto de morirme, el Covid me estaba llevando, pero gracias a las oraciones de ustedes, de muchas de ustedes me quedé y me quedé, para pagar lo que debo también, si me permiten voy echarme un trago con ustedes ¡Salud!, ¡Salud!, ¡Salud”, dijo Lalo Mora.

El ·Rey de mil coronas' salió con un aspecto desaliñadp a la 1:37 am y evitó hablar con la prensa acerca de su arresto en Estados Unidos.

“LALO MORA: Bien, mis niños, los quiero mucho, pórtense bien cabrones.

REPORTERA: ¿Si lo encarcelaron?, o ¿Qué fue lo que sucedió? Cuéntenos.

LALO: Hola mamita chula.

REPORTERA: Cuéntenos ¿Qué sucedió?

LALO: No nada, aquí estoy.

Se especula que el cantante fue arrestado por un acoso sexual.