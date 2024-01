¡Por fantasía! Ofrecen 50,000 dólares a Roxana Castellanos

Deyanira Rubí es uno de los personajes más queridos de los mexicanos, el cual es interpretado por la conductora y comediante Roxana Castellanos.

Aunque la conductora ya era conocida por su participación en el exitoso programa 'Otro Rollo', fue el personaje de teibolera, el que le trajo las mieles del éxito.

A tal grado que en una ocasión un hombre le ofreció 50 mil dólares (844 mil pesos mexicanos) para cumplir una fantasía con 'Deyanira Rubí'.

Lo anterior lo reveló durante su participación en el programa "Pinky Promise" de Karla Díaz.

La peculiar propuesta ocurrió hace más de 20 años cuando su manager llegó para decirle que un hombre de la tercera edad expresó su deseo de pasar una hora con ella caracterizada como Deyanira Rubí a cambio de recibir la módica cantidad de ¡50 mil dólares!

La propuesta consistía en que 'Deyanira Rubí' aceptara ir a comer con el hombre por una hora. Además podía ir acompañada de su manager.

"No los acepté, porque dije a ver, le doy la entrada al viejito y que tal que el viejito después (hace una seña de un arma con las manos) y al rato, no, le voy a pagar 10 mil y que venga ahorita y me la echo", recordó Roxana en el program ante la sorpresa de sus compañeras invitadas.

Roxana también reveló que sus novios le han pedido que interprete a Deyanira como una fantasía, pero la comediante se ha negado porque le daría risa.

"Sí me lo piden los novios, pero no muchachos, paguen primero por eso", bromeó la conductora.

Al ser cuestionada si abriría OnlyFans de 'Deyanira', Roxana respondió que no cree que a las personas le interese una cuenta del personaje de teibolera y menos a su edad.





