Poncho Denigris lanza fuerte mensaje a los therians. Esto dijo

El influencer regiomontano sumó su opinión en medio de la tendencia viral de los therians, personas que afirman identificarse con un animal, y desató polémica

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La tendencia conocida como "therian" continúa generando debate en redes sociales y ahora sumó la opinión del influencer regiomontano Poncho Denigris, quien publicó un mensaje en sus historias de Instagram que rápidamente desató reacciones encontradas.

En su mensaje, el creador de contenido fijó postura sobre las personas que se identifican como animales, dejando en claro que no comparte esta forma de identidad y solicitando que "dejen en paz" a quienes no coinciden con dicha tendencia.

"Somos humanos, somos una especie del planeta que somos humanos, déjennos en paz", expresó Denigris.

Mensaje genera polémica en redes sociales

Además, emitió comentarios que algunos usuarios consideraron ofensivos y exagerados, lo que intensificó la conversación digital en torno al tema.

"Sinceramente ojalá y los perros se levanten en armas, en colmillos y dientes, y los van a empezar a atacar porque traen sus máscaras de zorros, perros y demás. Ya basta con la gente trastornada... Los therians son unos p...", expresó Poncho en su historia de Instagram.

Debate sobre los "therian"

Las declaraciones surgen en medio del creciente interés por el término "therian", utilizado por personas que afirman identificarse espiritual o psicológicamente con un animal. El fenómeno ha despertado dudas entre madres, padres y jóvenes.

INFO7 publicó recientemente una nota en la que especialistas abordan la pregunta: ¿Qué hago si mi hijo dice que es un therian?, donde se explica el fenómeno desde una perspectiva psicológica y se orienta a las familias sobre cómo actuar ante esta situación.

El debate en torno a los “therians” continúa abierto, con posturas que llaman al respeto e inclusión, mientras otras expresan desacuerdo con esta forma de identidad.