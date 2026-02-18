¿Qué hago si mi hijo dice que es un therian? ¿Debo preocuparme?

Videos de adolescentes que aseguran 'sentirse' o 'identificarse' como animales han generado dudas, miedo y muchas preguntas en casa.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En los últimos días, la palabra Therian se ha vuelto tendencia en redes sociales y ha generado preocupación entre algunos padres de familia.

Videos de adolescentes que aseguran "sentirse" o "identificarse" como animales han generado dudas, miedo y muchas preguntas en casa.

Pero, ¿qué significa realmente? ¿Es una moda pasajera o algo más profundo?

¿Qué es un therian y de dónde surge?

El término therian se refiere a personas que expresan identificarse espiritual o psicológicamente con un animal. Algunos utilizan accesorios como colas o máscaras y adoptan comportamientos relacionados con el animal con el que dicen sentirse conectados.

Este fenómeno no nació en Monterrey ni en México. Surgió en foros de internet de los años noventa. Allí, personas que compartían una identificación interna con animales comenzaron a intercambiar vivencias y a construir un lenguaje propio.

Pero recientemente explotó en popularidad gracias a plataformas como TikTok y otras redes sociales.

Para muchos especialistas, no se trata de que los jóvenes "crean literalmente que son animales", sino de un proceso de identidad y pertenencia.

¿Es una enfermedad?

La psicóloga Lucy Magaña explicó que no se trata de un trastorno psicótico, sino de jóvenes que necesitan un poco más de atención.

"Tienen una necesidad como de pertenecer muy grande, y si esto les da la oportunidad de pertenecer a algo o identificarse con algún grupo, lo hacen. Es parte de que los chicos en esa edad, sobre todo en la adolescencia, están buscando una identidad, una pertenencia".

Según la especialista, detrás del fenómeno Therian hay algo más profundo:

"Es un sentido de soledad muy grande. Las redes sociales son una herramienta maravillosa, pero la manera en la que ellos las usan o las tendencias que se están dando entre los chicos son las que a veces les están haciendo daño, que realmente en lugar de llevarlos hacia un camino, les va metiendo mucho más ruido, sobre todo en sus personalidades. Es una necesidad tan grande, que va directamente proporcional a la necesidad que tienen de tener atención, de sentir que tienen un lugar en el mundo, y entonces esto les está funcionando".

Magaña señala que no estamos ante una enfermedad mental como muchos temen, sino ante una "pandemia de chicos que se sienten separados, solos". Es decir, el problema no sería la identidad animal en sí, sino lo que está detrás: aislamiento, falta de conexión emocional y conflictos familiares no resueltos.

No es algo que "se cure" como una gripe, pero sí es una señal de que el adolescente necesita acompañamiento emocional.

¿Debo preocuparme si mi hijo dice que es Therian?

La respuesta corta: sí, pero no desde el pánico, sino desde la atención.

La psicóloga es clara: "Tienen que sentarse a hablar con los chicos, buscar ayuda profesional".

Explica que en la gran mayoría de los casos se trata de jóvenes que se sienten solos y que encontraron un grupo donde encajan. Lo importante, dice, es llevarlos con un terapeuta que pueda entender qué está pasando detrás del niño y detrás de la familia.

Muchas veces, añade, existe un conflicto familiar de fondo.

¿Qué debo hacer como padre?

Lucy Magaña lanza un mensaje directo a los padres de familia:

- Estar presentes física y emocionalmente.

- Dar tiempo de calidad, no solo "estar en la casa".

- Poner límites claros.

- No confundir ser permisivo con ser comprensivo.

"Los papás están, pero no están presentes en sus vidas", advierte.

También señala que actualmente muchos padres intentan ser "amigos" de sus hijos y decirles que sí a todo, pero un adolescente necesita límites porque está en plena reconstrucción emocional y hormonal.

Al mismo tiempo, advierte que aislarlos completamente de sus tendencias sociales puede provocar rebeldía. La clave está en encontrar equilibrio: saber cuándo aflojar y cuándo apretar.

¿Es algo pasajero o para siempre?

En la mayoría de los casos, estas etapas forman parte de la búsqueda de identidad en la adolescencia. Sin embargo, ignorar el tema o ridiculizar al menor puede profundizar sentimientos de rechazo.

Más que enfocarse en si ser Therian es una moda, los especialistas recomiendan preguntarse:

¿Mi hijo se siente escuchado?

¿Hay comunicación real en casa?

¿Estoy presente emocionalmente?

¿Estamos poniendo límites sanos?

El fenómeno puede ser tendencia hoy, pero el trasfondo, soledad, necesidad de pertenencia y falta de guía, es un problema mucho más grande.

En muchas familias, ambos padres suelen trabajar largas jornadas, por lo que el reto es mayor. Pero como concluye la especialista: no es una fórmula nueva, es volver a lo básico:

Escuchar, acompañar y guiar.