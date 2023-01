Pinocho, de Del Toro, lidera nominaciones de premios Annie

Con nueve nominaciones, la película de Guillermo del Toro, Pinocho, se convierte en la favorita de los premios Annie, conocidos como 'los Óscar de la animación'

Por: EFE

Enero 17, 2023, 12:37

La película 'Pinocho', de Guillermo del Toro, consiguió este martes nueve nominaciones para los premios Annie y se convirtió así en la máxima favorita para la 50 edición de estos galardones conocidos popularmente como 'los Óscar de la animación'.



Junto al filme del cineasta mexicano, el falso documental 'Marcel la concha con los zapatos puestos' y la comedia de aventuras 'Red' se alzaron con ocho y siete candidaturas respectivamente, anunció la Asociación Internacional de Películas de Animación en Hollywood que entrega estos reconocimientos.



Asimismo, la segunda parte de 'El Gato con Botas' sumó seis nominaciones, mientras que 'Lightyear' y 'Un Mundo Extraño' -producciones de Disney en las que el estudio había depositado grandes esperanzas- tuvieron que conformarse con dos candidaturas.



La obra de Guillermo del Toro bajo el sello de Netflix optará a las principales categorías del certamen, como las de mejor película, mejor dirección, mejor banda sonora, mejores efectos especiales o mejor doblaje.



'Pinocho' ya ha arrasado en el apartado de animación de las dos grandes citas de la temporada de premios que se han desarrollado hasta el momento, los Globos de Oro y los Critics Choice.



La cinta es el resultado de un trabajo que el propio Del Toro reconoció que se prolongó durante 15 años debido a que está filmada en formato de animación foto a foto ('stop motion', en inglés).



Esta misma técnica fue la utilizada por el estudio A24 para la creación de 'Marcel the Shell with Shoes On', una producción que ha contado con una notable acogida en la plataforma HBO Max.



El año pasado, 'La Familia Mitchell vs. Las Máquinas', de Netflix, venció con rotundidad en los Annie al embolsarse 8 premios y siendo nominada al Óscar a mejor película de animación, un premio que se acabó llevando el fenómeno 'Encanto' (Disney).



Por otra parte, el apartado televisivo del 50 aniversario de los Annie contará con las últimas entregas de 'Los Simpsons', Rick y Morty', 'Hamburguesas Bob', 'Harley Quinn' y 'Tuca & Bertie' como contendientes en su categoría reina, la de mejor serie para adultos.



La 50 edición de los premios Annie, que también reconocen a creadores de videclips, videojuegos y anuncios publicitarios, se celebrará el próximo sábado 25 de febrero en el Royce Hall, el edificio principal de la Universidad de California (UCLA) situada en Los Ángeles (EUA).