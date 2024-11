Peso Pluma, el mejor artista latino en los EMA's de MTV

El cantante mexicano Peso Pluma se coronó este domingo como el Mejor Artista Latino en la trigésima edición de los premios MTV Europe Music Awards (EMAs), celebrada en el Co-Op Live de Manchester, Reino Unido.

Este logro es especialmente significativo, ya que superó a gigantes de la música latina como Anitta, Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro y Shakira, quienes también competían en esta categoría.

Aunque no logró llevarse el galardón a Mejor Colaboración por su éxito "BELLAKEO" junto a Anitta, premio que fue otorgado a Rosalía y Lisa por "New Woman", el joven intérprete continuó siendo una de las estrellas de la noche. Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande, también formó parte de los artistas que se presentaron en el escenario de la gala, junto a la banda mexicana The Warning.

El éxito de Peso Pluma no es casualidad. Desde su primer álbum en 2020, *Ah y qué?*, hasta sus discos más recientes *Génesis* (2023) y *Éxodo* (2024), ha sido un pionero en llevar la música tradicional mexicana a audiencias internacionales, fusionando géneros y capturando el corazón del público global. Con este premio, logra su segunda victoria en los EMAs, tras haber ganado el título de "Mejor Nuevo Artista" en 2023.

Comentarios