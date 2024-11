Cantante 'El Mimoso' aclara si fue detenido en Monterrey

Luis Antonio López, más conocido como 'El Mimoso', aclaró si fue detenido en Monterrey, Nuevo León, para enfrentar cargos de violencia denunciados por su aún esposa María Elena Delfín.

Este martes circuló en algunos medios de espectáculos la presunta detención del cantante acusado de violencia contra su esposa, y señalaron que apenas permaneció algunas horas detenido debido a que se comprometió a participar en una audiencia en línea donde un juez penal le habló sobre los cargos que enfrenta.

Ante tales declaraciones, el exvocalista de 'La Banda El Recodo' realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para desmentir los hechos.

"Me agüita porque no se vale, yo no le hago daño a nadie, yo solo me dedico a trabajar, a echarle ganas a mi carrera no se vale que jueguen con la gente", dijo el cantante.

El intérprete de 'Típico Clásico', decidió romper el silencio porque aseguró que lo están afectando cuando aseguran que presuntamente las autoridades le prohibieron salir de la ciudad, lo que afectaría sus compromisos laborales, incluyendo el concierto que tiene programado para el próximo 31 de enero en el Auditorio Nacional.

"Están haciendo las cosas porque viene una presentación muy importante que ya llevo más del 50% vendido del Auditorio Nacional y quieren salirse con la suya, hasta quieren cancelar la presentación confundiendo a la gente que yo estoy detenido, y la verdad no se vale de verdad yo me voy a defender de verdad porque dejé pasar mucho tiempo sin hacer nada porque no quise realmente actuar de una manera como lo debí haber hecho porque se están pasando de lanza ya conmigo, con mi imagen, con mi público", expresó el músico.

Aseguró que lo están difamando porque lo que esta gente (su aún esposa) quiere es dinero, como lo dijo en otro video cuando el caso salió a la luz pública.

Señaló que llegó a un límite en donde considera que ya es mucho que lo estén difamando, por lo que hablará con sus abogados para poder llegar a un asunto con la defensa.

Finalmente, expresó que no es agradable que lo estén acusando de cosas que asegura nunca cometió.

"No es para mi tampoco agradable que me hayan señalado, que me hayan tachado de cosas que no he hecho de abusador, de golpeador, jamás en la vida, no se vale que hagan eso con uno, yo ya estoy en un punto en donde me estoy cansando", sentenció.

Comentarios