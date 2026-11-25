El vocalista de Passion Vallenata y dos personas resultaron heridas tras una explosión en una vivienda de Puerta Oriente.

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Lo que parecía una noche tranquila fue interrumpido por un fuerte estruendo que alertó a los habitantes de la colonia Puerta Oriente en Guadalupe, donde se vivieron momentos de temor tras registrarse una explosión al interior de una vivienda.

El estallido ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Caravaggio, donde tres personas resultaron lesionadas por quemaduras de diferentes grados.

Los afectados fueron identificados como:

Gerardo Enrique, de 35 años, conocido como Pepo López, integrante del grupo musical Passion Vallenata, quien presentó quemaduras de primero y segundo grado.

Karla Guadalupe, de 31 años, quien sufrió quemaduras de primero, segundo y tercer grado.

Flor, de 50 años, quien presentó quemaduras de primer grado.

De acuerdo con la información, la explosión ocurrió en la segunda planta de la vivienda, específicamente en el área de lavandería. Tras la detonación se inició un incendio, por lo que elementos de Bomberos de Nuevo León acudieron al sitio para realizar las labores de sofocación.

La fuerza del estallido también dejó restos de la vivienda sobre la vía pública, entre ellos una ventana, lo que evidenció la magnitud de la explosión.

Fueron los propios vecinos quienes auxiliaron a los tres lesionados y los sacaron del domicilio, además de poner a salvo a tres menores de edad que se encontraban en el lugar y que afortunadamente no presentaron lesiones.

Finalmente, las tres personas heridas fueron trasladadas a un hospital privado ubicado sobre el bulevar Miguel de la Madrid, donde recibieron atención médica.