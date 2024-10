Penélope Cruz y Johnny Depp volverán a trabajar juntos

La reconocida actriz española Penélope Cruz y el estadounidense Johnny Depp volverán a unir fuerzas en la pantalla grande con el thriller de acción titulado "Day Drinker", según anunció este lunes "The Hollywood Reporter".

La película será dirigida por Marc Webb, conocido por su trabajo en "The Amazing Spider-Man".

Este proyecto marca la cuarta colaboración entre Cruz y Depp, quienes previamente compartieron créditos en "Blow" (2001), "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" (2011) y "Murder on the Orient Express" (2017).

La productora Lionsgate está programada para lanzar las ventas internacionales del filme en el American Film Market, que se llevará a cabo en Las Vegas del 5 al 10 de noviembre.

"Day Drinker" sigue la historia de dos personajes que se conectan de maneras inesperadas: uno trabaja en un bar de cruceros y el otro disfruta de bebidas durante el día.

Este filme representa el regreso de Depp a proyectos de alto perfil en Hollywood tras su tumultuoso divorcio de Amber Heard.

El presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, elogió el proyecto, señalando que combina un concepto comercial con sorprendentes giros narrativos, y destacó la elección de Cruz y Depp como el dúo perfecto para dar vida a esta intrigante historia.

