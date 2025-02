Penélope Cruz será una de las presentadoras en los Óscar

La actriz española Penélope Cruz será una de las presentadoras de la próxima ceremonia de los premios Óscar, según informó este martes la Academia de Hollywood en sus redes sociales.

Cruz, así como las actrices Halle Berry y Scarlett Johansson, entre otras, se unen en esa labor a Emma Stone ('Poor Things'), Cillian Murphy ('Oppenheimer'), Da'Vine Joy Randolph ('The Holdovers') y Robert Downey Jr. ('Oppenheimer'), ganadores de la estatuilla, por sus interpretaciones, en la pasada edición de la gala.

Meet your second slate of presenters for the 97th Oscars.



Watch the Oscars LIVE Sunday, March 2, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. Expect the unexpected—only at the #Oscars. pic.twitter.com/4BNu4dowHF