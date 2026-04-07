Paramount Skydance asegura US$24 millones para comprar Warner

Paramount Skydance aseguró compromisos de inversión por cerca de 24 mil millones de dólares provenientes de fondos soberanos de Medio Oriente

Paramount Skydance aseguró compromisos de inversión por cerca de 24 mil millones de dólares provenientes de fondos soberanos de Medio Oriente para respaldar su ambiciosa oferta de adquisición de Warner Bros. Discovery.

El financiamiento proviene principalmente del Public Investment Fund de Arabia Saudita, que aportaría alrededor de 10 mil millones de dólares, así como del Qatar Investment Authority y de L'imad Holding Co., con sede en Abu Dhabi.

Un respaldo clave para una megaoperación

La inyección de capital representa una parte sustancial del financiamiento necesario para concretar la compra, cuya valoración ronda los 81 mil millones de dólares en capital, o más de 110 mil millones al considerar deuda.

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La operación, liderada por David Ellison, fue lanzada en febrero de 2026 y se espera que se cierre en el tercer trimestre del año, sujeta a aprobaciones regulatorias en Estados Unidos y Europa.

Este respaldo también reduce la carga financiera directa del empresario Larry Ellison, quien previamente se comprometió a aportar hasta 46.7 mil millones de dólares para la adquisición.

Condiciones para evitar objeciones regulatorias

Uno de los puntos clave del acuerdo es que los fondos del Golfo habrían aceptado renunciar a derechos de voto y representación en el consejo de administración. Esta medida busca evitar revisiones del Committee on Foreign Investment in the United States, que analiza posibles riesgos de seguridad nacional en inversiones extranjeras.

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Además, se prevé que cada fondo posea menos del 25% de la empresa combinada, lo que reduciría la probabilidad de una investigación por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

La operación no ha estado exenta de controversia. Legisladores demócratas han solicitado una revisión más exhaustiva de los inversores extranjeros involucrados, ante preocupaciones por la influencia en activos mediáticos sensibles como cadenas informativas y plataformas de entretenimiento.

También han surgido críticas en torno al posible uso del entretenimiento como herramienta de “soft power” por parte de los países del Golfo, que buscan ampliar su presencia global más allá de intereses financieros.

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La propuesta de Paramount Skydance fue aceptada por el consejo de administración de Warner Bros. Discovery tras superar otras posibles ofertas, incluida la de Netflix, que finalmente decidió no competir.

Asimismo, la participación de inversores internacionales ha tenido ajustes, como la salida temporal y posterior regreso de Tencent, en medio de preocupaciones sobre propiedad extranjera.