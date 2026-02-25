Warner evalúa nueva oferta de Paramount Skydance

Warner Bros. Discovery (WBD) confirmó este martes que recibió una nueva oferta de compra por parte de Paramount Skydance (PSKY)

Warner Bros. Discovery (WBD) confirmó este martes que recibió una nueva oferta de compra por parte de Paramount Skydance (PSKY), en medio de la disputa con Netflix por el control del gigante del entretenimiento.

La compañía informó en un comunicado que su consejo de administración ya analiza la propuesta revisada con apoyo de sus asesores financieros y legales.

Consejo revisa la propuesta

“Tras la interacción con PSKY durante el período de exención limitada de siete días, recibimos una propuesta revisada… la cual estamos revisando en consulta con nuestros asesores”, indicó WBD.

La empresa agregó que informará a sus accionistas una vez que concluya la evaluación del Consejo.

Sigue vigente el acuerdo con Netflix

Pese al nuevo acercamiento, Warner reiteró que mantiene su recomendación a favor del acuerdo preliminar de fusión con Netflix, valorado en 82 mil 700 millones de dólares, incluida la deuda.

Asimismo, pidió a sus accionistas no tomar ninguna medida por ahora respecto a la oferta modificada de Paramount Skydance.

De acuerdo con Bloomberg, la nueva propuesta de PSKY mejora la anterior —que era de 30 dólares por acción— e intenta resolver preocupaciones clave, entre ellas una mayor certeza de financiamiento por parte de Paramount.

El reporte añade que, si Warner considera superior esta propuesta, Netflix dispondría de cuatro días para presentar una contraoferta.

El año pasado, Paramount ofreció adquirir la totalidad de WBD por 30 dólares por acción en efectivo, lo que elevaba la operación a 108 mil 400 millones de dólares.

Sin embargo, el consejo de WBD rechazó por unanimidad esa propuesta al considerarla inferior al acuerdo de fusión con Netflix en “numerosos aspectos clave”.