Padre de Ana Bárbara arremete contra Ángel Muñoz

Estas declaraciones surgen en medio del escándalo provocado por audios y acusaciones de una presunta amante del esposo de la cantante

La polémica que rodea a la cantante Ana Bárbara continúa creciendo, luego de que su padre, Antero Ugalde, rompiera el silencio y arremetiera contra el esposo de la artista, Ángel Muñoz, tras los señalamientos de una supuesta infidelidad.

En una entrevista difundida en redes sociales, Don Antero aseguró que siempre desconfió de Muñoz y lo calificó como un “vividor” y “cazafortunas”, además de afirmar que él ya había advertido a su hija sobre la relación.

Te puede interesar: Niega esposo de Ana Bárbara infidelidad y advierte demanda

El padre de la cantante también señaló que la propia Ana Bárbara tendría responsabilidad en la situación, pues, según dijo, decidió alejarse de su familia para mantener su relación con el empresario.

Estas declaraciones surgen en medio del escándalo provocado por audios y acusaciones de una presunta amante de Muñoz, lo que ha generado una ola de reacciones en redes y mantiene a la intérprete nuevamente en el centro de la polémica.