Niega esposo de Ana Bárbara infidelidad y advierte demanda

El empresario, Ángel Muñoz, rechazó las declaraciones de la periodista Adriana Toval quien aseguró haber tenido una relación con él desde septiembre de 2025.

Ángel Muñoz, esposo de la cantante Ana Bárbara, respondió a las acusaciones de presunta infidelidad que lanzó en su contra la periodista costarricense Adriana Toval. A través de su representante legal, el empresario negó haber sostenido un romance extramarital y advirtió que podría emprender acciones legales por presunto daño moral.

La postura fue difundida por el abogado Guillermo Pous, quien compartió el posicionamiento con el programa Ventaneando. En el mensaje, el empresario rechaza los señalamientos y asegura contar con elementos que respaldan su versión.

Esposo de Ana Bárbara niega relación con Adriana Toval

Durante el programa se leyó un comunicado en el que Muñoz sostiene que las declaraciones realizadas por la periodista son falsas y afectan su reputación.

"Hemos sido informados por nuestro representado y contamos con constancias documentales y públicas respecto a diversos comentarios, señalamientos y declaraciones realizadas por usted que resultan falsos, tendenciosos y carentes de sustento, mediante a los cuales se ha expuesto indebidamente información relativa a su vida personal provocando un daño evidente a su dignidad, así como la difusión indebida de datos personales que ha generado ataques y hostigamiento mediático".

El comunicado agrega que las declaraciones han provocado un impacto en la esfera personal del empresario y han derivado en comentarios y ataques mediáticos.

Advierten posible demanda por presunto daño moral

En el mismo documento se advierte que, si continúan las declaraciones públicas sobre el tema, se podrían iniciar acciones legales contra la periodista.

El posicionamiento señala que esta sería una advertencia para evitar que se difundan más versiones sobre un supuesto romance entre ambos.

"Se le exhorta por única ocasión de abstenerse de inmediato de continuar con dichas manifestaciones y, en lo sucesivo, de evitar cualquier otra conducta de naturaleza, ya sea de manera directa, indirecta o circunstancial, a través de terceros".

Hasta el momento, Adriana Toval no ha emitido una respuesta pública tras el posicionamiento difundido por la defensa legal del empresario.

La periodista relató cómo habría iniciado el supuesto romance

Las declaraciones de Toval surgieron durante una entrevista, donde relató cómo habría comenzado su relación con el empresario en septiembre de 2025.

"Me sigue por Instagram y me escribe, me pide mi número de WhatsApp. En ese momento estaba atravesando por una situación mediática bastante difícil y me pidió ayuda para sacar información en mi canal de YouTube para contrarrestar un poco las declaraciones que hacía la familia y los hijos de Ana Bárbara en contra de él".

Según la periodista, lo que inició como una relación de colaboración laboral habría evolucionado hacia un vínculo sentimental.

"Me decía que no era feliz con ella, que casi no tenían intimidad. Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces, la primera el 9 de septiembre en la Ciudad de México, nos quedamos a dormir en un hotel, la segunda vez el 14 de octubre en Guadalajara".

Se mencionó además que existe la posibilidad de que la relación señalada por la periodista ya haya terminado, aunque no se ofrecieron más detalles al respecto.