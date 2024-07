Otra vez Taylor Swift será el tema de un curso universitario

Taylor Swift vuelve a la universidad, ahora será en Austria donde han lanzado un nuevo curso "Blank Spaces: Taylor Swift en el espejo de las teorías sociológicas".

Este curso será impartido en la Universidad de Viena, y pretende estudiar el fenómeno mundial en el que se ha convertido la cantante.

Esta institución se suma a otras que han abordado a Taylor Swift dentro de sus ofertas académicas, como la prestigiosa universidad de Harvard.

Este curso está inspirado en la canción "Blank Space" del álbum “1989” de Taylor Swift y analizará las repercusiones sociales y económicas de la artista.

El curso, que se impartirá en alemán, abordará múltiples enfoques teóricos, incluyendo la teoría crítica, los estudios culturales, la producción cultural y la teoría del campo de Pierre Bourdieu, así como teorías feministas y de globalización.

Las inscripciones estarán abiertas del 27 de agosto al 17 de septiembre de 2024.

Los sociólogos Lisa Bock y Michael Parzer, interesados en la cultura 'swiftie', serán los encargados de impartir el curso.

La Universidad de Viena no es la única en ofrecer programas académicos sobre Taylor Swift.

La Universidad del Sur de Florida ofreció el curso “LIT3301: Cultural Studies and Popular Art”, la Universidad de Harvard impartió el curso “Taylor Swift and her world”, y la Universidad de California en Berkeley ofrecerá “Arte y espíritu empresarial: la versión de Taylor”.

El curso en la Universidad de Viena busca proporcionar una comprensión profunda de la influencia de Taylor Swift en la sociedad moderna.

Comentarios