Olivia Rodrigo debuta 'Drop Dead' junto a Addison Rae en festival

La estrella pop Olivia Rodrigo sorprendió en el escenario de un festival en Estados Unidos con un dueto inesperado y el estreno en vivo de su nuevo sencillo

La cantante Olivia Rodrigo protagonizó uno de los momentos más comentados del Coachella 2026 al aparecer como invitada sorpresa durante la presentación de Addison Rae en el escenario principal.

La artista hizo su entrada sin previo aviso, desatando la euforia del público, para interpretar junto a Rae el tema “Headphones On”, incluido en el álbum Addison.

Ambas intercambiaron versos y compartieron el coro en un dueto que encendió a los asistentes.

olivia rodrigo - drop dead ft.addison rae (2026) pic.twitter.com/Hg6WlSeXnv — ْ (@pourlesjolies) April 19, 2026

Estreno en vivo de “Drop Dead”

El momento culminante llegó cuando Rodrigo presentó por primera vez en directo su nuevo sencillo, “Drop Dead”, acompañada por Rae, quien se sumó a la interpretación en un dinámico intercambio sobre el escenario.

La actuación cerró con aplausos y complicidad entre ambas artistas, quienes incluso bromearon con el público. “Coachella, ¿cuánto amamos a Miss Addison?”, lanzó Rodrigo, a lo que Rae respondió jugando con el título del tema: “Oh my God, I might just drop dead”.

Nuevo álbum en camino

“Drop Dead” es el primer adelanto del tercer álbum de estudio de Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que se estrenará el próximo 12 de junio bajo el sello Geffen Records.

El sencillo fue lanzado junto con un videoclip dirigido por Petra Collins, filmado en el Palacio de Versalles, donde la cantante explora una estética que mezcla romanticismo y melancolía.

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En entrevistas recientes, Rodrigo ha adelantado que su nuevo disco estará marcado por “canciones de amor tristes”, una línea emocional que da continuidad a sus trabajos anteriores, realizados junto al productor Dan Nigro.

La colaboración entre Rodrigo y Rae era uno de los encuentros más esperados por los fans del pop actual, quienes celebraron la química entre ambas artistas sobre el escenario.

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Previo al lanzamiento del álbum, Rodrigo también tiene programada una aparición como conductora e invitada musical en el programa Saturday Night Live el próximo 2 de mayo, marcando un nuevo hito en su carrera.