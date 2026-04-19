Rompe récord Olivia Rodrigo con 'drop dead' en Spotify

Con esta canción, la cantante marca el arranque de una nueva etapa con su tercer álbum you seem pretty sad for a girl so in love.

Olivia Rodrigo logró el debut más grande de su carrera en Spotify con ‘drop dead’, canción que se posicionó como su estreno principal más exitoso en la lista Global.

El tema alcanzó 10.7 millones de reproducciones en su primer día, superando el impacto inicial de otros lanzamientos de la cantante como ‘vampire’, que registró 9.79 millones, y ‘drivers license’, que debutó con 1.54 millones.

¿Qué significa este debut para su carrera?

El desempeño de ‘drop dead’ confirma la evolución comercial de Olivia Rodrigo dentro de la industria musical global, consolidándose como una de las artistas con mayor impacto en plataformas digitales.

El contraste con “drivers license”, su primer gran éxito en 2021, refleja el crecimiento de su base de seguidores y el alcance internacional que ha construido en los últimos años. Ese sencillo incluso rompió récords históricos de streaming en su momento.

El inicio de una nueva era musical

“Drop dead” marca el arranque de una nueva etapa para la cantante, al ser el sencillo principal de su tercer álbum de estudio titulado you seem pretty sad for a girl so in love.

Este material tiene previsto su lanzamiento el 12 de junio de 2026 y dará continuidad a su evolución artística tras el éxito de sus producciones anteriores.

¿A quién está dirigido 'drop dead'?

Con este lanzamiento, Olivia Rodrigo inicia una etapa distinta en su carrera, alejándose parcialmente del enfoque de desamor que marcó sus primeros trabajos para explorar matices emocionales más amplios.

El sencillo también ha sido acompañado por un videoclip con una estética inspirada en elementos europeos, lo que podría indicar hacia quien está dirigido el tema: Louis Partridge.

Previo al video, la cantante hizo una publicación donde aparecía una cerveza, la cual puede ser una referencia al actor británico, con quien Rodrigo mantuvo una relación de cerca de dos años. Partridge estrenó en 2025 "La casa Guinness", una serie de Netflix sobre la historia de la familia cervecera irlandesa. A esto se suma la mención a sus signos zodiacales, Piscis y Géminis, lo que reduce las dudas sobre a quién estaría dirigido.

Aunque ahora supuestamente ya no están juntos, Rodrigo no decidió enfocarse en eso (por ahora), 'drop dead' relata lo intenso y caótico que llega a ser el sentimiento romántico hacia alguien, pero que aún así se desea que sea para siempre.