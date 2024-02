Nueva docuserie expone ambiente abusivo de Nickelodeon

Estrenan tráiler de la nueva serie documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' que expone las acusaciones contra Dan Schneider, creador en Nickelodeon

El canal de televisión Investigation Discovery enfocado principalmente en investigaciones de crímenes, lanzó el primer tráiler de la serie documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" que expone las condiciones laborales tóxicas y abusivas de Nickelodeon.

Esta entrega se divide en cuatro partes y se centra en Dan Schneider, creador de diversos programas infantiles de los años 1990 y principios de los 2000, que fueron grandes éxitos como "iCarly" y "Zoey 101".

La serie esclarecerá “un ambiente insidioso plagado de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y dinámicas inapropiadas con sus estrellas y equipo menores de edad”, de acuerdo con un comunicado de prensa.

"Quiet on Set" incluirá testimonios de exmiembros del elenco de "All That", así como actores y equipos de otras producciones de Schneider como “The Amanda Show”, “Zoey 101”, “iCarly”, “Sam & Cat”, “Victorious” y “Double Dare”.

La serie presentará también relatos de padres que intentaron proteger a sus hijos en el set.

Schneider, apodado "el chico de oro de Nickelodeon", ayudó a lanzar carreras estelares, entre las que están las de Josh Peck, Drake Bell, Miranda Cosgrove, Ariana Grande y Jamie Lynn Spears.

Sin embargo, el tráiler sugiere un patrón de comportamiento abusivo y manipulador por parte de Schneider.

La serie dirigida por Mary Robertson y Emma Schwartz, será estrenada durante dos noches el 17 y 18 de marzo.

