Nodal explica por qué no felicitó a su hija en redes

"Soy bien consciente de cómo usan una imagen con mi hija para decir: ‘¡ah, no! Que este güey no quiere pagar manutención. ¡Ah no, que negoció con un juez!’. Hablan tanta mierda que yo no tengo estómago para leerlos", comentó Nodal. Explicó que cualquier publicación, aunque sea bien intencionada, genera comentarios negativos y polémica, lo que prefiere evitar para proteger a su hija.

“Un post, así sea con todo el corazón, así se haga con la mejor energía, se hace un mierdero en los cometarios. ¿Por qué voy a exponer a mi hija a eso?, yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien; yo no tengo estómago para eso”, expresó.