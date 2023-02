'No a las gordas': Adrián Marcelo exhibe su gordofobia

El conductor Adrián Marcelo causa polémica por comentarios gordofóbicos en el podcast 'Mal Influencers' de Karla Panini; piden cancelarlo

Por: Luz Camacho

Febrero 17, 2023, 10:16

Adrián Marcelo se encuentra de nueva cuenta en medio de la polémica a causa de los comentarios gordofóbicos que lanzó durante su participación en el podcast 'Mal Influencers' de Karla Panini y el personaje Ernestina del Mar.

El famoso youtuber y conductor se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que se hiciera viral el video donde hace los comentarios discriminatorios en contra de las mujeres por su peso. Por ello, los internautas no tardaron en criticarlo y pedir su cancelación.

Incluso, Karla Panini, quien es una de las personas menos gratas en México, intentó mediar un poco la situación al interrumpir al regiomontano.

Por su parte, Ernestina del Mar, interpretado por Jaír Villarreal, le dice que es por salud.

No conforme, Marcelo siguió atacando a las personas con sobrepeso, y sin decir nombres señaló que no deberían aparecer en las portadas de revista, ya que no hicieron nada para merecerlo.

Cabe mencionar que la última famosa que posó para una revista con poca ropa fue la actriz mexicana Michelle Rodríguez, con el objetivo de romper con estereotipos de moda, pero esto generó polémica porque aunque algunos lo aplaudieron, otros cuestionaron si se debía normalizar la obesidad.





Panini intentó de nueva cuenta arreglar la situación diciendo: 'es como cada quien respeta su cuerpo, valora su cuerpo”, sin embargo, Adrián volvió a interrumpirla para defender su postura.

Usuarios critican a Adrián Marcelo y piden cancelarlo

Los comentarios despectivos de Adrián Marcelo hacia las personas con sobrepeso no cayeron en gracia a los usuarios de redes sociales y criticaron que en pleno 2023 todavía existan personas realizando comentarios misóginos y agresivos en contra de personas vulnerables por lo que pidieron cancelarlo.

Pido perdón por llegar a consumir el contenido de Adrián Marcelo.

Analizando su contenido me dio vergüenza seguir a un tipo tan misogino y humillante.

No normalicemos este contenido, de verdad es vergonzoso.#AdrianMarcelo 🤢🤢 pic.twitter.com/OuEmtNQboU — Laura Gonzalez (@LauraGo18321565) February 17, 2023

Adrian Marcelo lanza sarcástica 'disculpa' en redes

El conductor Adrián Marcelo dio su opinión sobre las reacciones generadas a causa de sus comentarios gordofóbicos.

A través de su cuenta de Twitter, el regiomontano en un inició aseguraba que los comentarios que realizó en el podcast de Karla Panini eran una broma, pero al final de su mensaje dejó ver que 'su disculpa' era sarcasmo.