Niega Rafa González acusaciones de presunta violencia doméstica

Por: Rachel Acosta 06 Marzo 2026, 10:54

El vocalista quedó fuera temporalmente de Banda Los Recoditos después de que su esposa lo acusara de presunta violencia física, psicológica y emocional

El cantante Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, habló públicamente luego de que su esposa, Fernanda Redondo Cortéz, lo señalara en redes sociales por presunta violencia física, psicológica y emocional durante su relación. Las acusaciones surgieron a través de varios videos publicados en TikTok, donde la mujer compartió su versión de los hechos y aseguró haber vivido situaciones de maltrato durante varios años, lo que rápidamente generó una fuerte reacción entre los usuarios. Ante la polémica, la agrupación informó que el cantante pausará temporalmente sus actividades mientras se esclarece la situación. Por su parte, González negó las acusaciones y aseguró que ya está tomando acciones legales, confiando en que las autoridades revisarán el caso y que podrá demostrar que la información en su contra es falsa.