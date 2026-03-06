Pausan a vocalista de Los Recoditos tras acusación de violencia

La agrupación informó que Rafa González detendrá temporalmente sus actividades tras señalamientos de su esposa por presunta violencia.

El vocalista Rafa González quedó fuera temporalmente de Banda Los Recoditos después de que su esposa, Fernanda Redondo, lo acusara públicamente de presunta violencia física, psicológica y emocional.

Las acusaciones comenzaron a circular en redes sociales luego de que la mujer compartiera videos en los que aparece mostrando supuestas lesiones.

Banda Los Recoditos pausa actividades de Rafa González

Ante la polémica, la empresa que representa a la agrupación emitió un comunicado en el que informó que, de común acuerdo con el cantante, se tomó la decisión de pausar sus actividades dentro de la banda mientras se esclarece la situación personal que enfrenta.

En el mismo posicionamiento, la representación del grupo reiteró su postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia.

Esposa del cantante difunde señalamientos en redes

De acuerdo con el testimonio de Fernanda Redondo, la relación habría estado marcada por episodios de agresión durante varios años.

El caso generó reacción entre usuarios de redes sociales, mientras seguidores de la música regional mexicana se mantienen atentos al desarrollo de esta controversia.