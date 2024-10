Nicky Jam retira apoyo a Trump por comentarios racistas

El reggaetonero de origen puertorriqueño Nicky Jam retiró públicamente su respaldo al candidato presidencial estadounidense Donald Trump, luego de que un comediante en uno de sus mítines hiciera comentarios racistas hacia Puerto Rico.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 43 millones de seguidores, el cantante expresó su descontento y explicó las razones que lo llevaron a alejarse de la política de Trump.

Hasta el momento, el mensaje ha acumulado casi 92 mil reacciones y ha provocado opiniones divididas entre sus seguidores.

Nicky Jam walks back on his endorsement of Donald Trump in new video:



“I retract any support to Donald Trump… Puerto Rico deserves respect” pic.twitter.com/mafI7LDDcP