Netflix estrenará en marzo documental sobre Pornhub

Foto: EFE

El documental a estrenar el 15 de marzo narrará la historia y polémicas de una de las plataformas más grandes de contenido para adultos en el mundo.

Por: EFE

Febrero 15, 2023, 16:42

Netflix estrenará el próximo 15 de marzo el documental 'Money Shot: The Pornhub Story', que versará sobre la historia y las polémicas alrededor de una de las plataformas de pornografía más famosas del mundo.

La distribución de contenido para adultos 'cambió a nivel mundial' con la llegada de Pornhub en 2007, pues permitió a los usuarios compartir sus experiencias 'mientras la empresa ganaba miles de millones de dólares', concreta la sinopsis oficial de 'Money Shot: The Pornhub Story' que Netflix difundió este miércoles.

Además de relatar el fulgurante crecimiento de la web erótica en los últimos quince años, esta producción también pondrá el foco en las controvertidas acusaciones contra la plataforma por consentir material explícito fruto de supuestos delitos de tráfico sexual.

La directora y productora de la cinta, Suzanne Hillinger, detalló en un comunicado que uno de sus objetivos es que los espectadores se pregunten acerca de la sexualidad y el consentimiento cuando 'plataformas multimillonarias' prosperan gracias a contenidos de usuarios.

La productora Alex Gibney ('Steve Jobs: The Man In the Machine') está detrás de este documental de 93 minutos de duración que cuenta con Stacey Offman ('The Forever Prisoner') y Richard Perello ('Crazy, Not Insane') como productores ejecutivos.