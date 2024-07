Natanael Cano se burla de Luis Miguel y lo tunden en redes

Aunque Luis Miguel no ha respondido al comentario de Natanael Cano, los seguidores del 'Sol de México' se han encargado de salir en su defensa.

Natanael Cano se encuentra en medio de la polémica en redes sociales, luego de que se viralizara un video donde el cantante de corridos tumbados arremete contra el llamado "Sol de México".

El breve video, compartido a través de TikTok, fue grabado durante el último concierto de Cano, y aunque en esta ocasión, el intérprete de "300 noches" no se lanzó en contra de su equipo, el público o el sonido, sí se metió con uno de los cantantes más queridos del público por lo que generó una ola de críticas.

Durante el concierto, el público le hizo una petición a "Nata" (como es conocido), quien aparentemente se encontraba en estado inconveniente, pero esta pareció no hacerle gracia y respondión:

"Ni que fuera Luis Miguel, plebes. Cálmense a la ve*ga. Ya está muy viejito también". Ante el asombro y risas de los asistentes, Cano remató: "¡Arriba la juventud! porque andamos en la edad a la ve*ga".

Natanael Cano recibe críticas

Aunque Luis Miguel, quien se encuentra de gira en España, no ha respondido al comentario de Natanael Cano, los seguidores del "Sol de México" se han encargado de salir en su defensa.

“Con Luis Miguel no”, "Pobre, ya quisiera tener la edad y la gran voz que tiene Luis Miguel", "Te reto a que hagas una gira con más de 150 conciertos y vendas los boletos en minutos", "A ver si cuando llegue a la edad de Luis Miguel va a poder seguir cantando", "Me quedo con Luis Miguel", "La juventud no lo es todo", "Te queda muy grande Luis Miguel, él a tu edad ya había logrado todo", "Luis miguel es una estrella", "¿Por qué esta juventud de habla tanta tontería?", “Ya quisieras ser Luis Miguel”, "No hay punto de comparación", son algunos de los comentarios en defensa de Luismi.

¿Quién es Natanael Cano?

Natanael Cano es un cantante y compositor mexicano conocido por ser uno de los principales exponentes del género musical conocido como "corridos tumbados." Nació el 1 de marzo de 2001 en Hermosillo, Sonora, México. Natanael Cano ha ganado notoriedad y popularidad por su estilo único que mezcla los corridos tradicionales mexicanos con influencias del trap y el hip-hop.

Carrera y logros

- Corridos Tumbados: Natanael Cano es reconocido por popularizar este subgénero, que combina elementos de la música regional mexicana con el trap y el hip-hop.

- Álbumes y Éxitos: Algunos de sus álbumes más conocidos incluyen "Todo Es Diferente" y "Corridos Tumbados." Sus canciones han alcanzado altas posiciones en las listas de música tanto en México como en Estados Unidos.

- Colaboraciones: Ha colaborado con artistas de diversos géneros, incluyendo el rapero estadounidense Snoop Dogg y el cantante mexicano Alejandro Fernández.

- Impacto Cultural: Cano ha sido una figura controversial, pero influyente en la música mexicana contemporánea, atrayendo a una audiencia joven y revitalizando el interés en los corridos tradicionales.

Influencia y legado

A pesar de su corta edad, Natanael Cano ha tenido un impacto significativo en la música mexicana moderna. Su innovador enfoque ha abierto nuevas posibilidades para el género de los corridos y ha influido en una nueva generación de músicos que siguen sus pasos.

Comentarios