Nasri Atweh de Magic! escribe canciones para Gwen Stefani

Nasri Atweh, vocalista de Magic!, platicó a INFO7 la experiencia que significó trabajar y escribir canciones junto a Gwen Stefani

Por: Italia Herrera

Marzo 31, 2023, 12:25

Nasri Atweh estuvo de tour de medios en Monterrey presentando su nuevo sencillo titulado “Ballerina”.

Magic! es una agrupación de reggae-pop, originaria de Canadá, que se volvió famosa gracias a su sencillo Rude.

La banda se dio un descanso, sin embargo siguen componiendo y escribiendo canciones, este año prometen regresar a México y realizar algunos shows.

Además de ser líder de Magic!, Nasri Atweh compone para algunos cantantes entre ellos Lana Del Rey y Shakira.

- Estás escribiendo canciones para Gwen Stefani, cuéntanos más

'¡Oh, si! Es un álbum de reggae, escribimos demasiadas canciones, como 10 y no se cuando vayan a salir, como sea, nunca sabes, pero fue una gran experiencia, nos hicimos amigos y me invitó a sus shows en Las Vegas y ella es un icono, somos muy afortunados de tener la oportunidad, yo tuve la oportunidad de escribir con ella ¡Fue increíble! recuerdo y me emociona, ¡No puedo creerlo! Le escribo a Gwen Stefani.

'Todos amamos a Gwen Stefani, ella es muy cool y muy talentosa, de hecho es muy fácil trabajar con ella, muy, muy fácil', comentó.

¿Por qué?

'No lo sé, ella deja a todos en el cuarto dar el 100% de talento ¡Sí!, dame todo tu talento y yo te daré todo mi talento y lo unimos”, explicó.