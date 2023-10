Hereda Luis Vega el gusto por interpretar regional mexicano

Luis Vega es un cantante originario de Bolivia, quien está presentando su nuevo sencillo “Bailando Conmigo”, en donde destaca el regional mexicano en sus canciones.

“Yo hago regional mexicano en Bolivia, hago regional porque lo heredé de mi familia, mi abuelo era mariachi, entonces es como que me críe con eso y se dio la oportunidad de poder hacer este género, el cual me resultó increíblemente muy bien en redes sociales y me ha abierto muchas puertas”, expresó Luis Vega.

También lanzará un sencillo junto al grupo De Parranda, gracias a que sus amigos de Grupo Frontera los presentaron.

“Vinimos a hacer una producción aquí también en Monterrey con el grupo De Parranda, grupo que admiro mucho. Gracias a Grupo Frontera quienes han hecho este acercamiento entre nosotros, resultó muy bien, los chicos muy buena onda. 'Filtro', se llama la canción”.

Luis Vega, quien se encuentra de gira promocional en la ciudad, estará lanzando más sencillos bajo este género musical.

