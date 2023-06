Muere Treat Williams, de la serie 'Everwood', en choque

Treat Williams, actor que daba vida al doctor Andy Brown en la serie Everwood, murió a los 71 años este lunes en un accidente de moto

Por: Mary Ruiz

Junio 13, 2023, 13:17

El actor estadounidense Treat Williams, conocido por interpretar al doctor Andy Brown en la serie Everwood, falleció este lunes en un accidente de moto, confirmó la familia al medio especializado Deadline.

Williams tenía 71 años. El accidente tuvo lugar en el estado de Vermont, en el noreste de EUA.

Las autoridades del estado confirmaron a People que el accidente se produjo este lunes en torno a las 17.00 hora local (21.00 GMT), cuando un vehículo impactó contra la motocicleta en la que viajaba el actor al hacer una maniobra.

Williams, que llevaba puesto un casco, 'sufrió heridas graves' al salir disparado tras el choque y fue trasladado en helicóptero al Centro Médico de Albany en Nueva York, donde fue declarado muerto.

El conductor, identificado como Ryan Koss, de 35 años, no ha sido arrestado, pero una investigación sigue en curso.

Además de su papel protagonista en Everwood, Williams es conocido por haber interpretado a George Berger en el filme Hair, de Milos Forman, en 1979, papel que le valió una nominación a los Globos de Oro.

Gracias a su interpretación del Dr. Andrew Brown en la serie Everwood, recibió dos nominaciones a los premios SAG.

Williams disfrutó de una exitosa carrera de décadas, actuando en programas y películas televisivas como 1941 de Steven Spielberg, Deep Rising, Prince of the City, A Streetcar Named Desire, The Late Shift, Brothers & Sisters, Heartland y Hawaii Five-0.

También estuvo en Blue Bloods y Chesapeake Shores. Williams tuvo más de 120 créditos en televisión, películas y teatro.

(Con información de EFE y Daily Mail)