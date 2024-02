Muere Ewen MacIntosh, actor de 'The Office', a los 46 años

Ewen MacIntosh, conocido por su papel de Keith Bishop en 'The Office', falleció el lunes en Darlington, Inglaterra. La noticia fue confirmada por su agencia.

El mundo del entretenimiento se viste de luto tras el repentino fallecimiento de Ewen MacIntosh, reconocido por su emblemático papel como Keith Bishop en la aclamada comedia británica 'The Office'.

El actor de 54 años dejó este mundo el pasado lunes en la ciudad de Darlington, Inglaterra, dejando tras de sí un legado de risas y talento. La noticia fue confirmada por su agencia de representación, Just Right, según reportó The Mirror.

En un comunicado compartido por la empresa que representaba a MacIntosh, se expresaron palabras de admiración y cariño hacia el actor: "Ewen fue un maravilloso actor y aun mejor ser humano. Hizo reír a la gente y tenía un gran corazón. Toco las vidas de todos quienes lo conocieron".

La familia del actor ha decidido realizar una ceremonia de cremación en privado, con planes de organizar un memorial más adelante en el año. En estos momentos difíciles, solicitan respeto por su privacidad mientras enfrentan esta pérdida.

El co-creador de 'The Office', Ricky Gervais, fue uno de los primeros en expresar su pesar por la partida de MacIntosh: "“Noticias extremadamente tristes. El muy divertido y muy encantador Ewen Macintosh, conocido por muchos como ‘Big Keith’ por The Office, ha muerto. Un original absoluto. Descanse en paz".

Causa del fallecimiento

Según informes de The Guardian, Chelle Just, propietaria de la empresa de representación de MacIntosh, confirmó que el actor había estado luchando contra problemas de salud durante los últimos dos años. Aunque no se especificaron las causas exactas, se aseguró que MacIntosh falleció pacíficamente.

En el comunicado, Just Right también extendió su agradecimiento a Willow Green Care Home, un hogar de cuidado para adultos mayores y personas que necesitan atención especial.

Legado y trayectoria

Nacido en Merionethshire, Gales, Ewen MacIntosh estudió lingüística en la Universidad de Edimburgo, donde también se introdujo en el mundo de la actuación. Aunque participó en varios proyectos televisivos británicos, fue su interpretación como 'Big Keith' en 'The Office' la que lo catapultó a la fama. Además, en 2022 hizo una breve aparición en 'After Life', otra obra del reconocido Ricky Gervais, marcando así su última actividad en pantalla.

