Miss Universo traslada su sede de México a Nueva York

La Organización Miss Universo anunció el traslado inmediato de su sede administrativa de la Ciudad de México a Nueva York, en medio de procesos legales

La Organización Miss Universo (MUO) informó este domingo que moverá su sede administrativa de México a Nueva York, decisión que se hará efectiva de manera inmediata y que marca el regreso del certamen a la ciudad donde operó durante décadas.

La empresa señaló que el ajuste responde a una revisión interna de las condiciones actuales en México, las cuales, a su juicio, no garantizan un entorno estable ni seguro para la operación de una organización internacional.

Regreso a una sede histórica

En un comunicado firmado por Raúl Rocha, presidente y copropietario del certamen, MUO explicó que las oficinas administrativas dejarán la Ciudad de México para concentrarse nuevamente en Nueva York, sede histórica de la organización durante buena parte de sus 74 años de existencia.

La compañía subrayó que se trata de una decisión estratégica enfocada en proteger la continuidad operativa y la proyección global de la marca.

Cabe señalar que Rocha enfrenta una investigación en México por presuntos vínculos con actividades ilícitas, mientras que Anne Jakrajutatip, copropietaria del otro 50% de Miss Universo, es señalada en Tailandia en un proceso judicial por un supuesto caso de fraude.

La MUO argumentó que la incertidumbre jurídica, la situación de seguridad y lo que calificó como ataques con motivaciones políticas han afectado el marco institucional necesario para mantener sus operaciones en el país.

Como parte de la reubicación, la organización prevé trasladar a Nueva York al personal que sea posible y realizar nuevas contrataciones.

Además, Miss Universo reiteró que la decisión busca salvaguardar la integridad de la institución y su legado, y aseguró que el traslado se realiza con una visión de largo plazo.