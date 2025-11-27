¿Quién es Raúl Rocha, dueño de Miss Universo?

El empresario es nacido en Monterrey, Nuevo León, adquirió el 50% de las acciones de Miss Universo, organización que preside desde 2024

En medio de la polémica que envuelve al certamen de Miss Universo, muchas personas que no son tan cercanas al mundillo de, se sorprendieron al descubrir que un mexicano es parte de los dueños de la marca. Por ello, te presentamos un breve perfil sobre Raúl Rocha.

Raúl Rocha Cantú es un empresario originario de Monterrey, Nuevo León, es dueño de la empresa Legacy Holding Group, mediante la cual adquirió el 50% de las acciones de Miss Universo.

A lo largo de su carrera, Rocha siempre ha estado vinculado con el mundo empresarial, particularmente, en su juventud fue director de la empresa CYMSA, la cual logró posicionar como una de las más importantes del sector industrial, esto apenas a sus 21 años.

Con el paso del tiempo, consolidó su imperio, gracias a Legacy Holding Group, un consorcio que opera en más de 15 industrias distintas,c omo energía, aviación, tecnología y espectáculos, entre muchas más.

Fue justo con esta empresa que en 2024 se hizo con la mitad de las acciones de Organización Miss Universo; el otro 50% corresponden a Anne Jakkaphong Jakrajutatip de JKN Global Group, no obstante, Rocha asumió la presidencia de la organización.