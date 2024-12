Malcolm el de en medio regresa y emociona a fans

Malcolm el de en medio regresa oficialmente para una nueva serie limitada que se transmitirá en Disney+. El anuncio oficial se produjo hoy después de meses de rumores, ¡y con mensajes en video de los miembros del elenco de la serie original Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois)!

El primer video reúne a Malcolm y a sus padres a través de mensajes de video separados y editados juntos. Cranston y Kaczmarek lanzan sus icónicos gritos paternales de "¡Malcolm!", mientras que Muniz se lanza a decir: "¡Sí, te escucho, voy!".

En su video en solitario, Muniz les dice a sus seguidores: “He estado esperando este momento durante 18 años. Averigüemos dónde están ahora Malcolm y su familia”.

En su video, Cranston dice de manera divertida: "Han pasado 25 años desde que estrenamos Malcolm in the Middle . Estoy tan emocionado que tal vez me oriné un poco. Disculpen".

Kaczmarek aceptó su papel de Lois y dijo: "¡Qué alegría poder gritarle a esa niña otra vez!". Luego responde: "Estamos muy, muy emocionados por volver a reunirnos y ver lo que ha estado haciendo esta familia".

They’re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M — Disney+ (@DisneyPlus) December 13, 2024

Según el comunicado de prensa, Malcolm in the Middle regresará solo con cuatro nuevos episodios, pero Disney afirma que "se anunciará una fecha de estreno más adelante".

Sabemos que al menos Muniz, Cranston y Kaczmarek regresarán, pero aún no se sabe nada sobre otros miembros importantes del elenco como Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) o Erik Per Sullivan (Dewey). Berfield ahora es un importante ejecutivo de televisión en Virgin Enterprises del Reino Unido, mientras que Sullivan se ha retirado de la actuación y Masterson ha estado fuera del centro de atención desde antes de la pandemia.

Según Disney+, "En la serie original, Malcolm in the Middle mostraba al joven genio Malcolm tratando de adaptarse a la vida con su peculiar y a menudo difícil familia. En estos nuevos episodios, Malcolm y su hija se ven envueltos en el caos familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia para la fiesta de su 40.° aniversario de bodas".

Esa sinopsis prepara el escenario para un nuevo e importante anuncio de casting: la actriz que interpretará a la hija de Malcolm.

Malcolm in the Middle debutó en Fox en 2000, siendo pionera en el formato de una sola cámara para contar historias de comedias de situación. Duró 7 temporadas y fue muy aclamada y un éxito en la cultura pop; la serie ganó un premio Peabody, siete premios Emmy, un Grammy y recibió numerosas nominaciones a los Globos de Oro. Sigue siendo un elemento básico de la cultura pop de la década de 2000, e incluso WandaVision de Marvel le rinde homenaje en 2021, con un episodio inspirado en el programa.





