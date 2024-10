Luis Miguel romperá récord con 18 shows en la Arena CDMX

Luis Miguel inició el martes por la noche una serie de presentaciones en la Arena CDMX con las que sumará 18 shows en este escenario.

El cantante conquistó con su inigualable voz e interpretaciones a los fans que abarrotaron el recinto.

Las más de 20 mil personas reunidas no dejaron de cantar desde que el concierto inició con el tema "Será que no me amas".

A ritmo de baladas románticas, mariachi o temas movidos, Luis Miguel volvió a constatar el cariño que su público le tiene.

La gira "Luis Miguel Tour 2024" continuará con nueva fechas más en la Arena CDMX.

Según la revista Billboard, el Sol de México ha logrado recaudar más de 300 millones de dólares con su tour que ha recorrido diversos países





