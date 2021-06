Llega a Cinépolis 'Zombis, Cámara, ¡Acción!'

Por: Sharai Rocha

junio, 11, 2021

Por: EFE

'Zombis, Cámara, ¡Acción!', también conocida por su título original en japonés como Kamera o tomeru na! llega a las salas de Cinépolis +QUE CINE el próximo 17 de junio, para ofrecer una refrescante alternativa con tintes de comedia a todos los amantes del género de los muertos vivientes.



'Zombis, Cámara, ¡Acción!', narra la divertida historia de un director de cine, interpretado por Takayuki Hamatsu (Mystic Shrine Maiden), que es contratado para filmar una película de zombis con características muy peculiares, la cual pondrá a prueba todas sus habilidades en lo personal y lo profesional, ya que, después de haber reunido a un singular equipo de producción y actores (compuesto por un ídolo juvenil, una actriz retirada, otra actriz poco comprometida y un alcohólico) decide filmar en una instalación abandonada de la época de la Segunda Guerra Mundial que esconde un secreto.



Así es como el rodaje se verá interrumpido por una serie de acontecimientos inesperados que pondrán en riesgo la vida de todo el equipo de filmación, ¿quién dijo que rodar una película en medio de un Apocalipsis zombi era sencillo? Si sobrevives los primeros 30 minutos, esta cinta con impresionantes secuencias y movimientos de cámara, promete matarte, ¡pero de risa!



Dirigida por Shin’ichiro Ueda (Special Actors) y nominada a ocho premios de la Academia Japonesa, la película logra combinar el género del horror con la comedia, de una manera original y divertida. De acuerdo con Indie Wire, sitio inglés especializado en cine, “Es la mejor comedia de zombis desde Shaun Of The Dead”.



Con una puntuación del 100% en Rotten Tomatoes, sitio web especializado en realizar reseñas de cine y televisión, y ganadora del premio otorgado por la audiencia en el Fantastic Fest 2018, Zombis, Cámara, ¡Acción! es una película que no puedes perderte si eres fan tanto de la comedia como de los muertos vivientes.



Recuerda que esta película estará disponible en salas de Cinépolis +QUECINE a partir del 17 de junio en las CDMX, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Aguascalientes, Zacatecas, Cd. Juárez, Tampico, Chihuahua, Matamoros, Nuevo Laredo, Querétaro, Reynosa, Saltillo, San Luis Potosí, Torreón, La Paz, Ensenada, Mexicali, Nogales, Culiacán, Mazatlán, Durango, Puerto Vallarta, Colima, León, Irapuato, Celaya, Morelia, Acapulco, Cancún, Chetumal, Playa del Carmen, Mérida, Oaxaca, Córdoba, Orizaba, Tapachula, Tuxtla Gutierrez, Veracruz, Xalapa y Villahermosa.