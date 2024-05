Jonas Brothers pospone conciertos en CDMX y Monterrey

Nick Jonas, integrante de los Jonas Brothers, ha contraído influenza, lo que ha obligado a posponer los conciertos que la banda ofrecería en la Ciudad de México y Monterrey.

A través de un comunicado y un video compartido en redes sociales, Nick expresó su pesar por la situación y explicó que su estado de salud le impide cantar en este momento.

"He contraído la desagradable cepa de influenza A que ha estado circulando y no puedo cantar en este momento. Siempre queremos poder ofrecerles el mejor espectáculo y simplemente no puedo hacerlo para estos espectáculos en México", lamentó Jonas.

La agrupación también emitió un comunicado oficial, donde explicó que, debido a la salud de Nick Jonas, se ven imposibilitados para ofrecer un concierto de calidad para su público mexicano. Por lo tanto, los eventos programados para el 3 y 4 de mayo en la Arena CDMX, y el 6 y 7 de mayo en la Arena Monterrey, serán reagendados para las siguientes fechas:

- 3 de mayo 2024: 21 de agosto 2024, 21:00 horas en Arena CDMX

- 4 de mayo 2024: 22 de agosto 2024, 21:00 horas en Arena CDMX

- 6 de mayo 2024: 24 de agosto 2024, 21:00 horas en Arena Monterrey

- 7 de mayo 2024: 25 de agosto 2024, 21:00 horas en Arena Monterrey

Proceso de reembolso para conciertos pospuestos de los Jonas Brothers en México

Para aquellos que adquirieron boletos para los conciertos pospuestos de los Jonas Brothers en la Ciudad de México y Monterrey, se especificó que los boletos adquiridos serán válidos para las nuevas fechas sin ningún cambio. Sin embargo, para aquellos que deseen el reembolso de sus boletos, se ha establecido un proceso detallado:

Fecha límite para solicitar reembolso: Del 06 de mayo 2024 al 6 de junio 2024.

Pasos a seguir para solicitar el reembolso:



Para boletos físicos

Identificación oficial (INE o Pasaporte). Imagen legible y completa de los boletos.

Para boletos digitales o no impresos

Identificación oficial del titular de la compra (INE o Pasaporte). Capturas de los códigos QR (solo boleto digital). Correo de confirmación de compra en formato PDF.

Los requisitos mencionados anteriormente deben enviarse por correo electrónico a la dirección: reembolsos@superboletos.com, con el asunto "REEMBOLSO JONAS BROTHERS CDMX o MTY" (según corresponda).

El tiempo de respuesta por correo es de 5 a 7 días hábiles. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.

