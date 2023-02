Lista completa de ganadores de los SAG Awards 2023

La película 'Todo en todas partes al mismo tiempo' ha sido la gran triunfadora de este año en los Premios del Sindicato de Actores, antesala a los Premios Oscar

Por: EFE

Febrero 27, 2023, 8:10

El filme 'Everything Everywhere All At Once' ('Todo en todas partes al mismo tiempo', en español) arrasó en la 29ª edición de los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards, en inglés), alzándose -entre otros galardones- con el más relevante, el que reconoce al mejor elenco o reparto de la temporada cinematográfica.

La cinta dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert se embolsó cuatro de los cinco premios a los que llegaba como finalista para esta gala celebrada en Los Ángeles (EUA) y ya es la producción favorita al Óscar, después de haberse coronado también en los Critics Choice y en los galardones del Sindicato de Productores.

Hong, que atesora una trayectoria cinematográfica de siete décadas, concluyó su discurso bromeando con la nacionalidad de su colega de rodaje Jamie Lee Curtis: 'Y, bueno, ella no es asiática, pero como si lo fuera'.





Hong, que atesora una trayectoria cinematográfica de siete décadas, concluyó su discurso bromeando con la nacionalidad de su colega de rodaje Jamie Lee Curtis: 'Y, bueno, ella no es asiática, pero como si lo fuera'.

El título 'Everything Everywhere All At Once' también quedó grabado junto a las categorías de mejor actriz protagonista gracias al triunfo de Michelle Yeoh; a la victoria de la propia Curtis como mejor intérprete femenina de reparto; y al éxito de Ke Huy Quan, mejor actor de reparto.

El único premio cinematográfico de la noche que no cayó del lado de la obra de los cineastas conocidos popularmente como 'Los Daniels' fue el de mejor actor protagonista, que recayó en el estadounidense Brendan Fraser por su aportación en el drama psicológico 'The Whale' ('El Elefante', en español).





Triunfadora en los BAFTA británicos, 'The Banshees of Inisherin' ('Los espíritus de la isla', en español, dirigida por Martin McDonagh, fue la gran decepción de la jornada, al no sumar ni un solo galardón de los cinco a los que era candidata.

El premio SAG Life Achievement Award, el reconocimiento anual del sindicato a un actor por sus logros profesionales y humanitarios, fue recibido por Sally Field de la mano de Andrew Garfield, con quien trabajó conjuntamente en las dos películas de 'The Amazing Spider-Man' ('El Sorprendente Hombre Araña', en español).

Asimismo, la representación latina, que llegaba liderada por la hispano-cubana Ana de Armas ('Blonde'), vio truncada sus aspiraciones en una entrega que ya dejó fuera de las nominaciones al mexicano Diego Calva ('Babylon').

'THE WHITE LOTUS' Y 'ABBOTT ELEMENTARY' VENCEN EN APARTADOS DE TV

Durante este evento también se premia a los trabajos más destacados de la pequeña pantalla, que este año fueron a parar a las segundas temporadas de 'The White Lotus' (HBO Max) y 'Abbott Elementary' (ABC), ganadores en los apartado de mejor serie dramática y mejor serie de comedia, respectivamente.

Ambas producciones partían como favoritas después de haber triunfado en los Globos de Oro e incluso 'Abbott Elementary' ('Colegio Abbott', en español) también fue protagonista en los Critics Choice.

Además de mejor serie dramática, HBO Max se apuntó el reconocimiento de Jennifer Coolidge como mejor actriz de drama; algo que solo pudo ser contrarrestado por su principal competidora en el mercado de las plataformas, Netflix, con la victoria de Jason Bateman ('Ozark') en la versión masculina de este género.

Por su parte, 'Abbott Elementary' no venció en las categorías interpretativas de comedia porque el premio a la mejor intérprete fue para Jean Samart ('Hacks', HBO Max) y el de mejor actor para Jeremmy Allen White ('The Bear', Hulu).

La hispana Jenna Ortega tampoco fue elegida como mejor actriz en serie de comedia por su aclamado rol en la exitosa producción 'Wednesday', de Netflix.

Finalmente, Sam Elliot ganó como mejor intérprete en miniserie por su papel en '1883' (Paramount+) y Jessica Chastain hizo lo propio gracias a la serie limitada 'George & Tammy'.

La 29ª edición de los Premios del Sindicato de Actores también será recordada como el primer acercamiento de uno de los galardones cinematográficos más importantes de EUA a las plataformas de 'streaming', pues la gala se emitió íntegramente en el canal de YouTube de Netflix.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS Y GANADORES DE LOS SAG AWARDS



Mejor actor en una película para televisión o miniserie



Steve Carell, “The Patient”

Taron Edgerton, “Blackbird”

Sam Elliott, “1883” *GANADOR

Paul Walter Houser, “ Blackbird”

Evan Peters, “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Mejor actriz en una película para televisión o miniserie

Emily Blunt, “The English”

Jessica Chastain, “George & Tammy” *GANADORA

Julia Garner, “Inventing Anna”

Niecy Nash-Betts, “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Amanda Seyfried, “The Dropout”

Mejor actor en una serie dramática

Jonathan Banks, 'Better Call Saul'

Jason Bateman, 'Ozark' *GANADOR

Jeff Bridges, 'The Old Man'

Bob Odenkirk, 'Better Call Saul'

Adam Scott, 'Severance'

Mejor actriz en una serie dramática

Jennifer Coolidge, “The White Lotus” *GANADORA

Elizabeth Debicki, “The Crown”

Julia Garner, “Ozark”

Laura Linney, “Ozark”

Zendaya, “Euphoria”

Mejor actor masculino en una serie de comedia

Anthony Carrigan, “Barry”

Bill Hader, “Barry”

Steve Martin, “Only Murders in the Building”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jeremy Allen White, “The Bear” *GANADOR

Mejor actriz en una serie de comedia

Christina Applegate, “Dead to Me”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Jenna Ortega, “Wednesday”

Jean Smart, “Hacks” *GANADOR

Mejor elenco en una serie dramática

“Better Call Saul”

“The Crown”

“Ozark”

“Severance”

“The White Lotus” *GANADOR

Mejor elenco en una serie de comedia

“Abbott Elementary” *GANADOR

“Barry”

“The Bear”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

Nominados a las mejores películas

Mejor actor en un papel principal

Austin Butler, “Elvis”

Colin Farrell, “The Banshees of Inisherin”

Brendan Fraser, “The Whale” *GANADOR

Bill Nighy, “Living”

Adam Sandler, “The Hustle”

Mejor actriz en un papel principal

Cate Blanchett, “TÁR”

Viola Davis, “The Woman King”

Ana de Armas, “Blonde”

Danielle Deadwyler, “Till”

Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once” *GANADORA

Mejor actor en un papel secundario

Paul Dano, “The Fabelmans”

Brendan Gleeson, “The Banshees of Inisherin”

Barry Keoghan, “The Banshees of Inisherin”

Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once” *GANADOR

Eddie Redmayne, “The Good Nurse”

Mejor actriz en un papel secundario

Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”

Hong Chau, “The Whale”

Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”

Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once” *GANADORA

Stephanie Hsu, “Everything Everywhere All at Once”

Mejor elenco en una película

“Babylon”

“The Banshees of Inisherin”

“Everything Everywhere All at Once” *GANADOR

“The Fabelmans”

“Women Talking”