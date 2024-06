Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis vuelven a 'Freaky Friday 2'

Una vez más, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis se reunieron ahora para la filmación de 'Freaky Friday 2' ('Un viernes de locos 2'), la esperada secuela de la exitosa comedia de 2003.

La productora Walt Disney Studios anunció este lunes en X (anteriormente Twitter) que la querida familia Coleman regresará a los cines en 2025.

La noticia fue acompañada por una foto de las actrices tomadas de la mano, en el set de la filmación.

En la imagen se puede ver a Curtis con la lengua de fuera y un gesto de rock and roll con la otra mano, recordando a su personaje en la primera película.

Lohan y Curtis volverán a interpretar sus icónicos roles de Anna y Tess Coleman.

Además, el elenco original contará nuevamente con Mark Harmon (Ryan), Chad Michael Murray (Jake), Christina Vidal Mitchell (Maddie), Haley Hudson (Peg), Stephen Tobolowsky (Elton Bates), Rosalind Chao (Pei-Pei) y Lucille Soong (madre de Pei-Pei), según informó Variety.

Además se unirán nuevas incorporaciones como Julia Butters, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan y Sophia Hammons.

'Freaky Friday', que narra la hilarante historia de una madre y su hija adolescente que intercambian cuerpos mágicamente, se convirtió en un éxito de taquilla mundial, recaudando 160 millones de dólares.

La química entre Lohan y Curtis fue clave para el éxito de la película original, lo que ha generado gran expectación entre los fans por esta nueva entrega.

Disney aún no ha revelado los detalles de la trama de la secuela, pero se sabe que estará dirigida por la canadiense Nisha Ganatra, conocida por su trabajo en 'Late Night' y 'The High Note'.

Con un equipo talentoso tanto frente como detrás de las cámaras, 'Freaky Friday 2' promete traer de vuelta la diversión y el encanto de la película original, adaptándola a una nueva generación de espectadores.

La producción ya está en marcha y se espera que llegue a los cines en 2025, generando un gran entusiasmo entre los seguidores de la comedia y el público en general.

The Colemans are back and coming to theaters in 2025! The sequel to Freaky Friday is now in production! pic.twitter.com/0PfBycJRzi