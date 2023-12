Las peores canciones de 2023: Madonna, Britney, Bad Bunny...

El pasado 22 de diciembre, la revista estadounidense Variety publicó la lista de las peores canciones del 2023, en la que figuran artistas de renombre como Madonna, Britney Spears, Bad Bunny, Roger Waters, entre otros.

Las razones por las que consideran son las peores canciones van desde promover la xenofobia, el racismo o la división con intención de provocar; o de arruinar clásicos; introducir decadencia; o porque la música y las letras hicieron que sangraran los oídos de los melómanos.

En primer lugar está "Try That in a Small Town" de Jason Aldean, que de acuerdo con la publicación, es un himno xenófobo y hostil que fomenta la exclusión.

En segundo lugar se encuentra "Vultures" de Kanye West con Ty Dolla Sign y Bump J, por frases que inicitan al odio.

En tercer lugar está el cover de Fall Out Boy de la canción de Billy Joel "We didn't star the fire" de 1989, que resultó en una versión caótica con letras desordenadas.

El Top 20 de las peores canciones de 2023:

'Try That in a Small Town' - Jason Aldean 'Vultures' - Kanye West and Ty Dolla Sign ft. Bump J 'We Didn’t Start the Fire' - Fall Out Boy 'Baby Don’t Hurt Me' - David Guetta, Anne-Marie y Coi Leray 'Money' - Roger Waters 'Mind Your Business' - Will.i.am y Britney Spears 'Vulgar' - Sam Smith y Madonna 'Rich Men North of Richmond' - Oliver Anthony Music 'Search & Rescue' - Drake 'I Won’t Back Down' - Lara Trump 'Mother' - Meghan Trainor 'Boycott Target' - Forgiato Blow y Jimmy Levi 'Hands on Me' - Jason Derulo ft. Meghan Trainor 'My Body' - Coi Leray 'K-POP' - Travis Scott ft. Bad Bunny y The Weeknd 'Cinderella Snapped' - Jax 'Alone' - Kim Petras ft. Nicki Minaj 'Chevrolet' - Dustin Lynch featuring Jelly Roll 'Justice for All' - Donald Trump and the J6 Prison Choir 'I Wanna Be Software' - Grimes

