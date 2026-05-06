Lanzarán podcast de 'Harry Potter' previo a nueva serie

La plataforma busca reavivar la magia de una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos con lanzamiento de Harry Potter: El podcast

La plataforma de streaming busca reavivar la magia de una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos con el lanzamiento de Harry Potter: El podcast oficial de la película, una producción que revisará en profundidad las ocho películas originales protagonizadas por Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson.

El proyecto debutará el próximo 19 de mayo con un estreno especial de dos episodios centrados en Harry Potter y la piedra filosofal, la primera entrega cinematográfica de la saga basada en los libros de J. K. Rowling.

Posteriormente, HBO Max publicará nuevos episodios cada semana, con dos capítulos dedicados a cada película, cada uno con una duración aproximada de una hora, para un total cercano a 16 horas de contenido.

Una estrategia para celebrar 25 años y preparar la nueva serie

El lanzamiento del podcast forma parte de la estrategia de Warner Bros. Discovery para conmemorar el 25 aniversario de la primera película de Harry Potter, al tiempo que impulsa el interés por la franquicia antes del estreno de la nueva serie original de HBO basada en los siete libros.

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La primera temporada de esta adaptación televisiva, titulada Harry Potter y la piedra filosofal, llegará en diciembre de 2026 y contará con un elenco completamente renovado, marcando el regreso del universo mágico a la pantalla con una nueva generación de intérpretes.

La crítica de cine y locutora británica Rhianna Dhillon será la conductora principal del podcast.

Reconocida por su trabajo en medios como BBC Radio 1, BBC6 Music y BAFTA, Dhillon guiará a los oyentes a través de análisis, resúmenes, escenas clave y decisiones creativas detrás de cada filme.

El programa también incluirá una sección recurrente llamada “Creadores de magia”, donde invitados especiales compartirán detalles sobre la producción del Mundo Mágico, desde actuaciones hasta diseño visual y decisiones narrativas.

Harry Potter se expande más allá del cine

Con siete novelas, ocho películas, una obra de teatro, múltiples videojuegos y parques temáticos, Harry Potter se ha consolidado como una de las franquicias culturales más influyentes del siglo XXI.

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Sin embargo, hasta ahora no había explorado de forma plena el formato de serie televisiva.

La nueva producción de HBO representa una oportunidad para adaptar cada libro con mayor fidelidad narrativa.

Mientras las películas debían condensar cientos de páginas en dos o tres horas, la serie permitirá dedicar alrededor de diez horas por temporada a cada novela, ofreciendo una exploración más detallada del universo creado por Rowling.

La serie inició rodaje el 14 de julio en los estudios Leavesden, Reino Unido, bajo la dirección creativa de Francesca Gardiner, conocida por su trabajo en Succession, Killing Eve y His Dark Materials.

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Además, HBO reveló recientemente la primera imagen oficial del actor Dominic McLaughlin como Harry Potter, mostrando al personaje con uniforme de Gryffindor durante una escena relacionada con Quidditch, así como el primer adelanto promocional de la serie.